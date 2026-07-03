我是廣告 請繼續往下閱讀

不過，姜至剛今日召開記者會說明相關時間軸：

4月13日中聯公司送SGS檢驗原料及產品，4月22日檢驗結果黃豆原料並未檢出苯駢芘， 大豆沙拉油為1.6μg/kg ，標準為2.0μg/kg。

，標準為2.0μg/kg。 6月11日中聯公司接獲福壽公司通知，下游業者南僑公司反映產品檢驗不合格。

6月16日中聯公司將4月9日出過留樣送愛之味檢驗， 6月25日檢驗結果為4.68μg/kg ，不符規定。

，不符規定。 6月25日中聯公司將同件留樣再度送給SGS檢驗， 6月29日檢驗結果8.1μg/kg ，不符規定。

，不符規定。 6月30日中聯公司自主通報。

7月1日食藥署偕同台中食安處現場查核。台中市食安處依食安法41條令中聯公司暫停大豆沙拉油製造。

7月2日食藥署則請衛生局要求4家業者於7月3日中午12點前下架完成。

中聯首次檢驗合格「卻變不合格」 食藥署長：仍需等完整報告

▲聯油脂提供的沙拉油原料一級致癌物苯駢芘超標，整起事件源自南僑，食藥署公布時間軸。（圖／食藥署提供）

關於中聯油脂提供的沙拉油原料因一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，影響多家業者。食藥署署長姜至剛今（3）日召開記者會說明時間軸，包括4月中聯公司檢驗黃豆原料並未檢出苯駢芘，6月接獲福壽公司通知，下游南僑業者反映產品不合格等。民進黨立委林淑芬昨（2）質詢時詢問，關於此次致癌物沙拉油，最先發現問題的下游業者是哪一家。食藥署署長姜至剛說明，因部分下游廠商會自行再次檢驗。他透露，經中聯檢驗合格後，交貨給下游廠商南僑，再次檢驗發現不合格，回報中聯。不過，中聯首次原料檢驗為合格，後續再被檢驗卻變成不合格。姜至剛說，整體製程抽驗流向的是其中一段，目前還沒有檢討報告出爐，初步可能是在取樣時，剛好某個的原料或製程地方是偏高、波動的，而透過第三方的檢驗SGS是被驗證的機構，因此數據必須相信。姜至剛表示，原因仍須等完整的評估報告出爐。外界也質疑，除了苯駢芘外，另外被驗出其他的項目，中央卻未訂標準。姜至剛說，不是沒有標準，在多環芳香族碳氫化合物(PAHs)中，苯(a)駢芘、苯(a)駢蒽、苯(b)苯駢苊和Chrysene等4項PAHs，監測指標值為加起來10μg/kg；另外，苯(a)駢芘標準為2μg/kg。姜至剛強調，食品中PAH4的總量若超標，也應該立即進行異常的處理跟通報。