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多主題展區一次看

▲特展現場展出ROG歷代聯名與改裝作品，呈現品牌20年來的電競設計演進。（圖／華碩提供）

完成任務有機會拿走電競掌機

限量套裝大全配近44萬元今天開賣

▲ROG20週年紀念特展展出歷代聯名產品與主題改裝機，吸引玩家朝聖。（圖／華碩提供）

ROG 20th Annvi. POP-UP紀念特展資訊

華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國成立20週年，即日起在台北中山商圈舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展，活動從即日起至7月12日，現場打造結合ROG Lab概念、Edition 20限定設計與多款旗艦新品的沉浸式空間。最受玩家矚目的超限量「ROG Edition 20」套裝機組合也將於7月4日上午11點開放預購，其中DIY大全配售價高達43萬9900元，堪稱信仰值拉滿。華碩表示，ROG玩家共和國迎來成軍20週年，即日起至7月12日在台北中山商圈PPP Place舉辦「ROG 20th Annvi. POP-UP」紀念特展，展覽延續ROG Lab理念與意象，並融入Edition 20系列專屬設計。此次特展可近距離直擊全新Edition 20系列產品，包含搭載Intel Core Ultra 9處理器與NVIDIA GeForce RTX5090筆電級圖形處理器的ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機，以及雙螢幕旗艦ROG Zephyrus Duo（2026）、效能頂規電競筆電ROG STRIX SCAR G18（2026）等新品。現場也規劃多個主題展區，像是《機動戰士鋼彈》、《新世紀福音戰士》、《初音未來》與「小島工作室」等聯名作品都將展出；同時也安排ROG符碼互動攝影，並攜手潮流藝術家BOUNCE創作限定噴漆主視覺，呈現ROG從電馭叛客風格走向ROG Lab前瞻美學的品牌演進。除了產品展示，特展也安排ROG x Intel Girls' Night、親子裝機課程，以及《PRAGMATA》、《鐵拳8》、《艾爾登法環 黑夜君臨》與《鳴潮》on XBOX Game Pass等遊戲體驗。活動期間完成體驗闖關與打卡等任務，還有機會把價值近2萬元的ROG XBOX ALLY電競掌機帶回家。最受玩家關注的超限量「ROG Edition 20」套裝機組合，預計於7月4日上午11點開放現場預購及線上預購抽選登記，其中最高階的「DIY大全配」售價43萬9900元，現場限量5組，將ROG最頂規的配置一次給好給滿，另有DIY小全配37萬9900元、NUC小全配售價22萬7010元。購買ROG NUC 16 Edition 20迷你電競桌機的玩家，還可於7月4日與7月6日下午1點至晚間8點，在現場免費安裝小龍蝦OpenClaw。