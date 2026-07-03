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▲台中大遠百TORY BURCH Forget Me Not勿忘我系列垂墜耳環以花卉造型結合珍珠光澤設計，展現細膩優雅氣質，為夏日造型增添浪漫魅力，推薦價17,500元。（圖／遠百提供）

▲遠百嘉義蘭蔻零粉感彩妝組集結明星底妝與人氣保養體驗品，打造持久服貼且自然透亮的夏日妝容，特價3,700元。（圖／遠百提供）

▲板橋大遠百MICHAEL KORS LAILAY肩背包以簡約俐落的卡其色調搭配長型包身設計，展現都會女性時尚品味，推薦價11,100元。（圖／遠百提供）

迎接暑假消費旺季，遠東百貨將即日起至7月19日推出年度重點檔期「遠百超級年中慶」，全台11店同步祭出服飾、美妝、國際精品、保健器材、大家電及人氣餐飲等多重優惠，結合遠百APP會員專屬回饋、銀行刷卡禮及限量來店禮，打造今夏最有感的購物盛會。活動期間除推出多項滿額贈禮及分期加碼優惠外，更攜手中國信託商業銀行推出獨家刷卡回饋，滿足消費者從日常採購到高單價消費的多元需求。遠百超級年中慶首13日（即日起至7月12日）推出重點回饋活動，百貨服飾當日累計滿5,000元送400元，遠百APP會員再享單筆滿5,000元加贈100元電子券。整檔保健器材單筆滿5,000元送500元；大家電單筆滿1萬元送1,000元，提供消費者換季採購與居家生活升級最佳時機。活動期間持指定銀行信用卡於全館(3C除外)單筆滿6,000元分6期即送200元。首13日於遠百信義A13、遠百桃園、板橋大遠百、遠百竹北、新竹大遠百等店，購買國際精名品單筆滿1萬元分6期送500元，其中台中大遠百國際精名品指定櫃單筆滿1萬元分6期送300元，提供更多元的回饋選擇。此外，遠東百貨攜手中國信託歡慶60週年，祭出獨家刷卡回饋。首13日（即日起至7月12日）持中國信託信用卡於全館單筆消費滿1萬元並分6期，即可獲得600元；累計最高可兌換6,000元，搭配滿額贈及遠百APP會員加碼最高回饋率上看16%，讓消費者輕鬆享受超值購物優惠。除了購物優惠外，遠百APP金級會員還可享有專屬來店禮。即日起，憑全館當日單筆消費滿1,000元發票，即可兌換外銷等級「臺南愛文芒果」乙顆。香甜飽滿的臺南愛文芒果不僅是夏季人氣水果，也為消費者帶來專屬於盛夏的甜蜜滋味。超級年中慶開跑首日，特別於板橋大遠百舉辦年中慶誓師活動，邀請中信兄弟農場主管周思齊及Passion Sisters到場為年中慶加油打氣。現場除安排限量粉絲拍照見面會，更準備臺南愛文芒果贈送前100名排隊民眾，將盛夏最具代表性的在地水果與消費者分享，打造兼具購物、娛樂與互動體驗的年中慶開幕盛會。打造兼具購物、娛樂與休閒的年中慶體驗。【分公司暑假活動亮點】除了超值回饋外，各店也同步推出暑假限定活動，打造兼具購物、娛樂與親子同樂的消費體驗。板橋大遠百將於7月11日至19日配合「2026新北市兒童藝術節」推出主題打卡活動，邀請大小朋友走進「怪獸叢林」展開夏日藝術冒險；7月4日至5日則攜手法國巴黎婚紗舉辦「盛夏婚禮採購節」，提供婚紗、西服、鑽戒及喜餅等一站式婚禮體驗。遠百竹北則搭上國際足球熱潮推出「遠百竹北瘋世足」活動，邀請民眾穿上足球主題穿搭同樂，活動期間化妝品專櫃消費滿額還可兌換Haagen-Dazs冰淇淋，為夏日購物增添清涼樂趣。台中大遠百以「暑假玩很大」為主題，結合人氣品牌乖乖推出互動遊戲及限量好禮活動，讓民眾在購物之餘也能感受歡樂氛圍。台南大遠百即日起至8月31日推出「交通應援禮」，邀請返鄉及旅遊民眾憑交通票證兌換百元餐飲券；同步即日起至7月13日推出「醫護能量補給站」系列活動，提供專屬購物優惠、餐飲好禮及停車禮遇，向守護民眾健康的醫護人員獻上感謝。高雄大遠百看準暑假親子商機，推出「小小職人體驗營」系列活動，包含小小消防員、小小華陀及小小美食家等主題課程，透過寓教於樂的實作體驗，陪伴孩子探索興趣、拓展視野。遠百花蓮搶攻暑期觀光商機，即日起至8月31日推出「暑假出花遊好康」，憑指定合作店家消費即可兌換百貨抵用券；7月4日至5日舉辦「洄瀾綠動市集」，7月12日再推出「山海探險隊」親子活動，結合旅遊、永續與環境教育，打造花蓮暑假特色體驗。