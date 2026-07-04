四年一度的世足賽盛事火熱開打，隨著賽事進入關鍵的 16 強淘汰賽，熬夜追球怎麼捨得讓球迷寂寞？亞洲最大成人直播平台 SWAG 宣布推出「世足限定陪看直播」，特別邀請超人氣實況主「草莓甜心李盈儀」限時進駐，攜手張品晞、KK 桃子、Yunas 等多位人氣創作者接力開播。女神們將化身最趣味的「不專業球評」，陪粉絲一起看球、聊天、預測比分，更有機會解鎖直播間的驚喜親密互動！
每場陪看直播都將結合即時互動、趣味聊天與各種限定福利，讓粉絲不只是單純看球，更能與創作者即時分享觀賽心情。部分場次還將祭出夏日限定主題，女神們將以比基尼等夏日造型現身陪看，一邊為精彩賽事應援，一邊打造熱鬧充滿互動感的線上看球派對。
隨著世足賽事越演越烈，SWAG 希望透過陪看直播打造更具互動感的線上觀賽氛圍，活動期間平台同步推出「下注預測拿鑽石」、「人氣主播 PK 賽」等限定玩法，新註冊會員還能直接現領 2,000 鑽下注金！邀請廣大球迷一邊瘋世足、一邊挑戰神預測，輕鬆把豐富的鑽石獎勵帶回家。
活動詳情請參考 https://events.swag.app/2026swagcup/
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