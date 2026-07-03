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▲陳漢典（左）在MV中飾演照顧久病父親的帶貨直播主，精湛演技讓小宇（右）直呼：「漢典真的是我心中MV男主角的第一人選。」（圖／索尼音樂提供）

「小宇」宋念宇去年加盟索尼音樂，相隔5年將發行全新個人創作專輯，全新創作〈我還有個夢〉MV邀請陳漢典主演。為了感謝對方，小宇特別帶著禮物前往探班，挑選有著粉紅色可愛小羊圖案的床包組，表示：「因為知道Lulu屬羊。讓陳漢典聽了直說：「回家馬上換起來！」另外因為同事剛生完小孩，小宇還特別準備了祝好孕的好孕棉，祝福新婚的陳漢典一切幸福、美滿。在籌備新專輯的過程中，小宇的好友離世帶給他衝擊，影響的不只有情感上的錯愕與難過，更讓他重新思考：既然還能夠創作、還有聽眾支持，那為什麼不更誠實地做自己現在想做的音樂？於是有了歌曲〈我還有個夢〉的誕生。這首歌所探討的心境，並非不甘心也絕非後悔，而是傳遞就算遺憾，也要將這些深刻的記憶放進行李箱，帶上它找到下一個目的地，持續前行。〈我還有個夢〉MV邀請到能唱、能跳、能搞笑的陳漢典，對方聽了歌曲和看完腳本後便一口答應，在MV中飾演照顧久病父親的帶貨直播主，前一秒還在賣笑，下一秒卻又透露出對生活的無力感，呈現巨大的反差，在MV中展現精湛演技。小宇到拍攝現場說：「漢典真的是我心中MV男主角的第一人選，謝謝漢典願意演出，且我剛在旁邊偷看，他完全演出MV中的複雜心境。」為了感謝陳漢典的演出，小宇特別帶著禮物前往探班，呼應歌曲名稱〈我還有個夢〉，挑選了祝好夢的床包組合，並貼心選擇了浪漫粉紅色的可愛小羊圖案。小宇表示：「因為知道Lulu屬羊，所以特別選了小羊圖案的床包。」讓陳漢典聽了笑回：「回家馬上換起來！」另外因為同事剛生完小孩，小宇也特別準備了好孕棉和床包組合一起送上，祝福新婚的陳漢典一切幸福、美滿，讓陳漢典笑說：「希望大家一起好運啦！」