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▲台大農業化學系暨研究所教授蘇南維說，此次事件的情況確實罕見。（圖／記者張乃文攝）

中聯油脂提供的沙拉油原料因一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，影響多家業者。食藥署署長姜至剛今（3）日召開記者會指出，在後市場追蹤，一直都有針對油品進行，共計檢驗275件皆為合格。至於此次事件的可能原因，專家認為，可能是與原料端的黃豆有關，包括其乾燥模式、加工溫度等。中聯油脂的大豆沙拉油原料，因為一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發食安風暴。姜至剛今日召開記者會提到，國內常態檢驗油品並沒有不合格的案例，以111年至114年進行食用油脂製造業稽查專案及抽驗結果，共計抽驗油品苯駢芘275件皆為合格。但未來是否要逐批檢驗，姜至剛則說，未來在精進管理及製程的過程，經過修正建議會再微調，同時考量增加後市場追蹤，強化食品監測的保障跟安全。不過，對於此次事件的可能原因，台大農業化學系暨研究所教授蘇南維提到，其實這是罕見的情況，從油脂精煉的角度而言，即便是毛油、也就是原料油，若苯駢芘含量高，經過精煉程序，包括脫膠、脫酸、脫色、脫臭等，仍可降下濃度。蘇南維說，苯駢芘不會無中生有，最大來源是熱，也就是不正常的瞬間高溫，約200、300度以上進而產生。他說，目前要追溯整體程序是哪個環節出問題，但透過留樣的樣品檢測，基本上沒有發現苯駢芘過高的情況，「基本上是很特殊的例子。」蘇南維表示，推斷較可能的來源還是從「原料」，因為黃豆是進口的，而源頭的乾燥模式是否有讓特定溫度過高，或透過什麼樣的加工，這部分國內較無法掌控。台北醫學大學臨床醫學研究所教授邱惠雯則提到，國際癌症研究機構（IARC）將苯駢芘列為第一級致癌物，但致癌風險與暴露劑量、時間等相關，不是一次食用就一定對健康造成傷害，民眾不需要過度緊張。