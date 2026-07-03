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▲患者右眼突然感到紅腫劇痛。就診時，右眼瞼瘀青腫脹、疼痛難耐。（圖／洪啓庭醫師提供）

▲患者使用衛生紙包起這隻奄奄一息的生物前來就醫。（圖／洪啓庭醫師提供）

22歲專櫃小姐日前在家看電視時，右眼遭恰好有隻生物從天而降，擦過其右眼皮，她本能閉上眼睛，並立即用手撥掉它，甩在地上，之後使用衛生紙包起這隻奄奄一息的生物前來。就診時，右眼瞼瘀青腫脹、疼痛難耐。所幸在治療四星期，林小姐右眼完全消腫，視力回到1.0 。該案例是全世界第一次確定紅頭平甲蜘蛛進入眼睛的案例，且當場找到牠，發病過程相當特殊，之後將把資料提供給世界衛生組織(WHO)做參考，盼成為毒蜘蛛研究的重要突破。收治該病患的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，當時患者在客廳看電視時，有生物從天而降擦過右眼皮，她本能閉上眼睛，用手一撥發現是已奄奄一息的蜘蛛，右眼突然感到紅腫劇痛。就診時，右眼瞼瘀青腫脹、疼痛難耐。洪啓庭先給予眼科麻藥，右眼打開，驚訝的在下結膜處，又發現兩隻斷肢檢查右眼視力時，因結膜嚴重腫脹，眼球陷入眼窩，勉強測出為0.05。洪啟庭隨後發現患者的右眼結膜處有2隻斷肢，且嚴重腫脹、眼球陷入眼窩，先以平衡鹽溶液沖洗眼內雜質，再以棉簽刮除結膜與角膜上可能存在的毒素，沒想到輕輕刮，結膜鮮血直流不止，且越刮越腫，疑似毒性所致，經給予眼用類固醇與抗生素治療，患者直到第3天回診血腫才有明顯改善，治療4星期才完全消腫並恢復視力。洪啟庭表示，患者就醫時以衛生紙包住蜘蛛的屍體，後經確認後為紅頭平甲蜘蛛，又稱地中海隱遁蛛，其毒素會破壞內皮細胞、紅血球並造成嚴重發炎反應。患者遭紅頭平甲蜘蛛侵入眼睛應是世界首例，所幸只有2截斷肢入眼，毒素少，加上控制得宜，患者經治療後無大礙。洪啟庭提醒，夏天是紅頭平甲蜘蛛及許多病媒蚊蟲的活耀期，一旦疑似被蜘蛛叮咬，先用清水和肥皂清洗傷口，進行冰敷(減少毒素擴散)。切勿直接碰觸蜘蛛，以衛生紙保留，就診時交給醫生鑑定品種，有助診斷與治療。