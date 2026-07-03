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▲五月天（如圖）再度回到大巨蛋開唱，創下最快重返大巨蛋舉辦演唱會的紀錄，5人難掩興奮心情說：「我們回來了！」。（圖／相信音樂臉書）

五月天相隔一年，帶著5525+2《回到那一天》25週年巡演回到台北大巨蛋開唱，7場吸引逾28萬人朝聖。今晚（3日）演唱會首日，吸引逾4萬多名歌迷朝聖。五月天開場後一連演唱〈OAOA〉、〈將軍令〉、〈乾杯〉等嗨歌，讓全場聽了熱血沸騰。久違見到台灣粉絲，主唱阿信看似心情非常好，高喊：「我們回來了！」台上更驚喜預告：「接下來要做第十張專輯，在演唱會之後。」五月天再度回到大巨蛋開唱，創下最快重返大巨蛋舉辦演唱會的紀錄，5人難掩興奮心情說：「我們回來了！」石頭首先向粉絲們打招呼：「好久不見，謝謝大家今天來，好久沒回來大巨蛋，謝謝你們支持五月天、想念五月天，五月天也很想你們，我們回來了！」而瑪莎則感性說，今天雖然才第一場，但已經有點依依不捨，直呼：「畢竟回家唱歌。」然而話鋒一轉，瑪莎表示這場演唱會陪了五月天從第一年到5525+1、5525+2，「小孩從學加法到除法，從第一胎到生第二胎。」更笑虧本來沒女友的也換三個， 直呼回家唱歌感覺非常好，今晚也有很多驚喜給大家。而再次回到大巨蛋演出，冠佑透露上台前原本想著有冷氣吹，沒想到上台後卻一點涼爽的感覺都沒有，「才兩首歌我就開始冒汗。」一旁的阿信則吐槽：「欲火攻心？」冠佑笑答：「應該是大家給五月天很大的期待和熱情，希望大家跟五月天一起玩得開心。」而看著舞台後歷年的專輯，五月天透露第九張錄音室專輯《自傳》發行至今已經10週年了，對此阿信在台上表示：「接下來也要做第十張專輯，在演唱會之後。」讓全場聽了興奮不已，尖叫聲不斷。