法拉利（Ferrari）於上週六（6月27日），選在上海當代藝術博物館（PSA）舉行全新電動車Luce的亞洲首發活動，正式將這款話題新車帶進中國市場，也讓上海成為全亞洲首個展出Luce的城市。
內地定價曝光！比同廠Purosangue便宜100萬人民幣
法拉利在發表會上正式公布，Luce在中國內地的定價為398.8萬人民幣起，這個價格足足比同廠的Purosangue便宜了100萬人民幣。更值得留意的是，這個定價比起歐洲市場定價（55萬歐元起）還要便宜約7%，換句話說，中國極有可能成為Luce全球定價最便宜的市場。
首批88輛3天內秒殺！全球首年配額早已售完
雖然車迷們對於這款車的前衛外形評價兩極，但銷售數字狠狠打臉了質疑聲浪。根據內地媒體報導，中國首批88輛Luce配額，短短3天內就被搶購一空，顯示法拉利品牌擁躉的忠誠度依然強悍。事實上，這樣的搶購熱潮並非中國獨有——早在Luce上月於義大利羅馬舉行全球首發之後，法拉利就已表示，Luce首年全球配額早已被認購一空，目前交付期已排至2028年，換句話說，現在下訂單，可能要再等超過2年才拿得到車。
設計來頭不小！蘋果前設計長操刀外形
Luce（義大利語意為「光芒」）的外形與車廂設計，是由蘋果前首席設計師Jony Ive與工業設計大師Marc Newson共同創立的LoveFrom公司負責操刀。這樣的設計血統也讓這款車從發表之初就自帶話題性，不過其超前衛的玻璃座艙與巨大車身形態，也讓不少傳統法拉利車迷一時難以接受。
法拉利官方則強調，Luce定位就是要走「不同的法拉利」路線，主打**「不同的法拉利，獻給不同的你，滿足不同的場景需求」**的品牌理念，明顯是要開拓與傳統法拉利跑車客群不同的新市場。
規格驚人：4門5座 馬力破千匹
Luce在規格上堪稱法拉利的一次「劃時代嘗試」：車身尺碼達到長5026mm、寬1999mm、高1544mm，軸距2961mm，車身上半部採用全玻璃座艙設計，搭配懸浮式車頭擾流部件，車身體積相當巨大。前後車門延續Purosangue的對開式車門設計，車輪則採用前23吋、後24吋的大尺寸配置。
車廂內大量採用實體按鍵，方向盤、換檔撥片、冷氣風口及各項按鍵，均由循環再造鋁合金經CNC切削打造而成；儀錶板則採用雙層OLED螢幕，帶來立體景深顯示效果。
動力核心：自研800V平台 0到100僅2.5秒
在動力方面，Luce搭載法拉利自家研發的全新800V電動車平台，擁有超過60項專利技術，底盤採用75%循環再造鋁合金打造，前後配重比為47：53，車重約2260公斤。車子搭載122kWh鋰電池，並由4個永磁同步馬達分別驅動四輪，綜合馬力達1050ps，扭力更高達11,500Nm，0到100km/h加速僅需2.5秒，極速可達310km/h，依WLTP測試標準續航力約530公里，最高支援DC 350kW快速充電規格，各項數據都相當驚人。
香港、台灣8月見！港版價格恐破500萬港元
至於備受港台車迷關注的上市時程，據悉Luce將於8月在香港及台灣正式發表，目前兩地售價尚未公布。不過業界預估，香港市場含首次登記稅在內，Luce的售價恐將超過500萬港元起跳，屆時能否延續中國市場的搶購熱潮，值得持續關注。
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法拉利在發表會上正式公布，Luce在中國內地的定價為398.8萬人民幣起，這個價格足足比同廠的Purosangue便宜了100萬人民幣。更值得留意的是，這個定價比起歐洲市場定價（55萬歐元起）還要便宜約7%，換句話說，中國極有可能成為Luce全球定價最便宜的市場。
雖然車迷們對於這款車的前衛外形評價兩極，但銷售數字狠狠打臉了質疑聲浪。根據內地媒體報導，中國首批88輛Luce配額，短短3天內就被搶購一空，顯示法拉利品牌擁躉的忠誠度依然強悍。事實上，這樣的搶購熱潮並非中國獨有——早在Luce上月於義大利羅馬舉行全球首發之後，法拉利就已表示，Luce首年全球配額早已被認購一空，目前交付期已排至2028年，換句話說，現在下訂單，可能要再等超過2年才拿得到車。
設計來頭不小！蘋果前設計長操刀外形
Luce（義大利語意為「光芒」）的外形與車廂設計，是由蘋果前首席設計師Jony Ive與工業設計大師Marc Newson共同創立的LoveFrom公司負責操刀。這樣的設計血統也讓這款車從發表之初就自帶話題性，不過其超前衛的玻璃座艙與巨大車身形態，也讓不少傳統法拉利車迷一時難以接受。
法拉利官方則強調，Luce定位就是要走「不同的法拉利」路線，主打**「不同的法拉利，獻給不同的你，滿足不同的場景需求」**的品牌理念，明顯是要開拓與傳統法拉利跑車客群不同的新市場。
規格驚人：4門5座 馬力破千匹
Luce在規格上堪稱法拉利的一次「劃時代嘗試」：車身尺碼達到長5026mm、寬1999mm、高1544mm，軸距2961mm，車身上半部採用全玻璃座艙設計，搭配懸浮式車頭擾流部件，車身體積相當巨大。前後車門延續Purosangue的對開式車門設計，車輪則採用前23吋、後24吋的大尺寸配置。
車廂內大量採用實體按鍵，方向盤、換檔撥片、冷氣風口及各項按鍵，均由循環再造鋁合金經CNC切削打造而成；儀錶板則採用雙層OLED螢幕，帶來立體景深顯示效果。
動力核心：自研800V平台 0到100僅2.5秒
在動力方面，Luce搭載法拉利自家研發的全新800V電動車平台，擁有超過60項專利技術，底盤採用75%循環再造鋁合金打造，前後配重比為47：53，車重約2260公斤。車子搭載122kWh鋰電池，並由4個永磁同步馬達分別驅動四輪，綜合馬力達1050ps，扭力更高達11,500Nm，0到100km/h加速僅需2.5秒，極速可達310km/h，依WLTP測試標準續航力約530公里，最高支援DC 350kW快速充電規格，各項數據都相當驚人。
香港、台灣8月見！港版價格恐破500萬港元
至於備受港台車迷關注的上市時程，據悉Luce將於8月在香港及台灣正式發表，目前兩地售價尚未公布。不過業界預估，香港市場含首次登記稅在內，Luce的售價恐將超過500萬港元起跳，屆時能否延續中國市場的搶購熱潮，值得持續關注。