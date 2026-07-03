我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法拉利首款電動車在中國最便宜！（圖／截自法拉利官網）

▲法拉利首款電動車在中國最便宜！（圖／截自法拉利官網）

法拉利（Ferrari）於上週六（6月27日），選在的亞洲首發活動，正式將這款話題新車帶進中國市場，也讓上海成為全亞洲首個展出Luce的城市。法拉利在發表會上正式公布，Luce在中國內地的定價為，這個價格足足比同廠的Purosangue便宜了。更值得留意的是，這個定價比起歐洲市場定價（）還要便宜約，換句話說，雖然車迷們對於這款車的前衛外形評價兩極，但銷售數字狠狠打臉了質疑聲浪。根據內地媒體報導，中國首批配額，，顯示法拉利品牌擁躉的忠誠度依然強悍。事實上，這樣的搶購熱潮並非中國獨有——早在Luce上月於義大利羅馬舉行全球首發之後，法拉利就已表示，，目前交付期已排至，換句話說，現在下訂單，可能要再等超過2年才拿得到車。Luce（義大利語意為「光芒」）的外形與車廂設計，是由與工業設計大師共同創立的公司負責操刀。這樣的設計血統也讓這款車從發表之初就自帶話題性，不過其超前衛的玻璃座艙與巨大車身形態，也讓不少傳統法拉利車迷一時難以接受。法拉利官方則強調，Luce定位就是要走「不同的法拉利」路線，主打**「不同的法拉利，獻給不同的你，滿足不同的場景需求」**的品牌理念，明顯是要開拓與傳統法拉利跑車客群不同的新市場。Luce在規格上堪稱法拉利的一次「劃時代嘗試」：車身尺碼達到長5026mm、寬1999mm、高1544mm，軸距2961mm，車身上半部採用設計，搭配懸浮式車頭擾流部件，車身體積相當巨大。前後車門延續Purosangue的設計，車輪則採用前23吋、後24吋的大尺寸配置。車廂內大量採用實體按鍵，方向盤、換檔撥片、冷氣風口及各項按鍵，均由經CNC切削打造而成；儀錶板則採用，帶來立體景深顯示效果。在動力方面，Luce搭載法拉利自家研發的全新，擁有超過，底盤採用打造，前後配重比為47：53，車重約。車子搭載，並由分別驅動四輪，綜合馬力達，扭力更高達，0到100km/h加速僅需，極速可達，依WLTP測試標準續航力約，最高支援快速充電規格，各項數據都相當驚人。至於備受港台車迷關注的上市時程，據悉Luce將於在香港及台灣正式發表，目前兩地售價尚未公布。不過業界預估，香港市場含首次登記稅在內，Luce的售價，屆時能否延續中國市場的搶購熱潮，值得持續關注。