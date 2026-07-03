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巴基斯坦官員表示，一輛超載的客運巴士今（3）在西部山區行駛時，偏離道路墜入約24公尺深谷底，造成至少40人罹難、8人受傷。綜合外媒報導，當時巴士從俾路支省首府奎達駛向開伯爾-普什圖省首府白夏瓦，事發地點位於俾路支省與開伯爾-普什圖省的交界處附近的山區。據初步調查，該巴士出發時載有36人，後來在路上遇到一輛拋錨巴士，便接了部分乘客上車，墜谷時車上有48人，已經超載。由於墜谷地點不易抵達，給搜救行動帶來許多困難，目前救援仍在進行中。至於車禍發生原因是否有超載直接有關，或者還有其他原因，仍待後續進一步調查。巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）也對這起重大交通事故表達哀悼，慰問罹難者家屬，並祝福傷者早日康復。