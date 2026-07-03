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▲元元在愛妮島大解放，穿高衩泳衣戲水，與晚霞美成一道風景。（圖／翻攝自元元IG@1105ya）

▲元元的貼文賞心悅目，吸引2.4萬人按讚，網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／翻攝自元元IG@1105ya）

30歲元元（本名吳婕安）擁有日系娃娃臉、32E好身材，2018年從直播圈轉入綜藝界，憑《綜藝玩很大》、《國光幫幫忙》等節目打開知名度，受封「新宅男女神」、「呆萌系教主」。元元近日在粉專分享穿高衩泳衣的照片，完美凸顯穠纖合度的體態，粉絲盛讚「已經是寫真集等級了」。日前，元元赴菲律賓度假，釋出一組在愛妮島遊玩的照片，她穿一件細肩帶連身泳裝，放送狹長事業線，下半身開衩露出蜜大腿至根部，一轉身背面挖洞坦露大片美背，一半臀部大方見客，元元拿著透明泳圈踩著海水擺拍，配上粉紅色的晚霞，美成一幅畫作。元元透露，原本還在泳池裡玩耍，傍晚5點30分趕緊衝出來追夕陽，幸好最後有趕上，形容景色「真的美到很不真實」，圖文吸引2.4萬人按讚，網友眼睛大吃冰淇淋，「這套泳裝很好看」、「身材辣到不行」、「想陪妳看每月的晚霞！」理財有道的元元，分享過投入150萬元本金購買電子股，幸運搭上大漲行情，進場短短半個月就淨賺100萬元，她隨後也將獲利了結並換買航運股及美股，甚至曾經因為分不清看錯漲跌顏色，意外在低點逢低加碼而再度獲利，本人總結出的兩大核心投資觀念就是「見好就收」、「設好停損點」。