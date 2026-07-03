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▲經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲日東電工株式會社取締役社長赤木達哉致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲台灣日東電工公司董事長明間健二郎致詞。(圖／產業園區管理局提供)

半導體供應鏈高機能材料領導廠商台灣日東電工公司於今(3)日，在經濟部產業園區管理局高雄前鎮科技產業園區，舉辦高雄新廠竣工儀式，期提升產業競爭力，並掌握全球市場新商機。台灣日東電工公司高雄新廠竣工儀式，是由日東電工株式會社取締役社長赤木達哉、台灣日東電工公司董事長明間健二郎與產業園區管理局副局長劉繼傳共同主持，我國日本關係協會會長謝長廷、高雄市政府副市長羅達生、日東電工株式會社部門長金川仁紀、公益財團法人日本台灣交流協會副代表川合現、鹿島建設代表取締役會長押味至一等人與會。經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳表示，日本長期為我國重要經貿夥伴及投資來源國之一，雙方在產業、科技及人才等領域均保持密切合作關係，台灣日東電工公司此次持續加碼投資新台幣44.83億元，拆除既有廠房後，重新打造地下1樓、地上5樓的廠房及研發大樓，總樓地板面積25,205平方公尺，建置高機能材料產品生產線，包括PVC膠皮、PVC膠帶及電子部品膠帶，供應全球半導體及車用一線大廠，預估每年可提升新台幣2億元營業額。劉繼傳說，台灣日東電工公司在高雄前鎮科技產業園區建高雄新廠竣工，不僅呼應台日產業鏈合作的深厚基礎，也凸顯我國在半導體、車用等關鍵應用供應鏈中的重要角色，這對帶動園區產業升級與提升整體競爭力具有指標意義。劉繼傳並說，台灣日東電工母公司Nitto集團為全球高機能材料領導廠商，產品供應全球半導體及車用一線大廠，將我國視為Nitto集團技術創新與成長的重要據點。劉繼傳指出，台灣日東電工公司在我國營運邁入第57年，長期扎根前鎮科技產業園區，此次高雄新廠落成啟用，除擴充產能外，同步設置研發大樓，提升產品開發與製造能量，以強化企業競爭力及促進產業發展。劉繼傳並指出，面對人工智慧(AI)快速發展及全球供應鏈重組，企業創新能力與供應鏈韌性已成為產業競爭關鍵，產業園區管理局將持續打造有利產業發展的投資環境，協助企業朝高值化、差異化方向發展，以提升產業競爭力，並掌握全球市場新商機。