冷氣面板發出的燈光常影響睡眠，一名網友近日才發現，自家冷氣原來可以關閉顯示燈，直言困擾自己20年的問題終於解決，引起不少網友共鳴。事實上，多數品牌近年推出的機型皆具備燈光調整功能，包括國際牌、日立、大金及禾聯等，只是操作方式不同，若無法設定，也可向原廠詢問是否支援相關功能。
用了20年才知道！原來冷氣顯示燈可以關閉：困擾超久
一名網友在Threads發文表示，最近開冷氣時，才發現原來冷氣面板顯示的燈光可以關閉，讓他忍不住感嘆，「我已經因為這個困擾20年了」，也提醒其他有相同困擾的人，其實可以先看看家中冷氣是否支援這項功能。
貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「半夜超可怕，有的還會閃」、「謝謝這篇文」、「怎麼弄？居然有人跟我一樣的困擾嗎，我都用錫箔紙貼起來」、「只能貼上黑色電火布解決」。
也有不少人分享自己的使用經驗，「我家的是顯示二字，按掉就好」、「我家的按舒眠模式可以關掉」、「有個LED那個按一下就好了」、「禾聯的可以關，剛換新的師傅有告訴我遙控器上可以按掉」。
事實上，目前不少冷氣品牌都已提供關閉或調整顯示燈亮度的功能，不過並非所有機型都適用，尤其部分舊款冷氣仍無法設定，建議購買前可先確認，或直接向原廠詢問。
冷氣顯示燈怎麼關？四大品牌調整方式一次看
國際牌（Panasonic）：
2017年（含）以後的機種，可透過遙控器上的「機體燈光」按鍵調整亮度，每按一次便切換一種模式，共提供4種亮度設定。當所有燈號關閉後，再使用遙控器操作時，燈光會短暫亮起約5秒，之後再自動熄滅。
日立（HITACHI）：
可利用遙控器上的「機體顯示」按鍵，依需求切換三段式亮度，調整顯示面板光線。
大金（DAIKIN）：
部分機型支援燈光設定，只要打開遙控器滑蓋，長按「選單」約2秒，進入選單後找到LED設定，即可選擇關閉或降低亮度。
禾聯（HERAN）：
部分機型可透過夜間安眠模式，自動降低或關閉面板燈光，減少睡眠時的光害；另有部分型號支援「顯示開／關」功能，可利用遙控器指定按鍵或面板長按方式切換顯示狀態。
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一名網友在Threads發文表示，最近開冷氣時，才發現原來冷氣面板顯示的燈光可以關閉，讓他忍不住感嘆，「我已經因為這個困擾20年了」，也提醒其他有相同困擾的人，其實可以先看看家中冷氣是否支援這項功能。
貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「半夜超可怕，有的還會閃」、「謝謝這篇文」、「怎麼弄？居然有人跟我一樣的困擾嗎，我都用錫箔紙貼起來」、「只能貼上黑色電火布解決」。
事實上，目前不少冷氣品牌都已提供關閉或調整顯示燈亮度的功能，不過並非所有機型都適用，尤其部分舊款冷氣仍無法設定，建議購買前可先確認，或直接向原廠詢問。
冷氣顯示燈怎麼關？四大品牌調整方式一次看
國際牌（Panasonic）：
2017年（含）以後的機種，可透過遙控器上的「機體燈光」按鍵調整亮度，每按一次便切換一種模式，共提供4種亮度設定。當所有燈號關閉後，再使用遙控器操作時，燈光會短暫亮起約5秒，之後再自動熄滅。
日立（HITACHI）：
可利用遙控器上的「機體顯示」按鍵，依需求切換三段式亮度，調整顯示面板光線。
部分機型支援燈光設定，只要打開遙控器滑蓋，長按「選單」約2秒，進入選單後找到LED設定，即可選擇關閉或降低亮度。
禾聯（HERAN）：
部分機型可透過夜間安眠模式，自動降低或關閉面板燈光，減少睡眠時的光害；另有部分型號支援「顯示開／關」功能，可利用遙控器指定按鍵或面板長按方式切換顯示狀態。