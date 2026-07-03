我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星晨饗宴菜單，由長年帶領旗下餐廳獲選《Asia's 50 Best Restaurants（亞洲 50 最佳餐廳）的名廚林泉規 劃。（圖／勤美洲際提供）

▲台中勤美洲際酒店推出的「星晨饗宴」中的咖啡楓糖豬肩肉，風味迷人。（圖／勤美洲際提供）

從一頓早餐開啟難忘旅程。台中勤美洲際酒店攜手瑞士精品咖啡品牌Nespresso，以及曾獲米其林一星肯定、長年入選亞洲50最佳餐廳的名廚林泉（Richie Lin），即日起至8月31日推出限定《Nespresso Breakfast Odyssey 星饗晨宴》，以世界風味、在地旬味食材與精品咖啡交織，打造兼具創意與款待精神的五星級早餐體驗，重新詮釋旅宿早餐的價值。此次《星饗晨宴》由林泉主廚規劃五道限定早餐料理，並由台中勤美洲際酒店西餐行政主廚David Chauveau率領團隊演繹，將旅行記憶、多元文化與台灣在地食材融入餐桌，搭配Nespresso不同咖啡膠囊的香氣特色，讓咖啡不只是飲品，更成為料理風味的重要元素。台中勤美洲際酒店表示，早餐是一間酒店展現品牌精神與服務理念的重要時刻，希望透過與國際品牌及世界級主廚合作，為旅客帶來更具故事性與目的地特色的餐飲體驗，讓早餐成為入住旅程中最值得期待的一餐。限定菜色涵蓋法式、印尼、台灣、北美及義大利等多元風味，包括以新社香菇結合法式燉菇的「法燉新社菇」、融合印尼家鄉滋味與咖啡香氣的「啡香印尼牛肉拌麵」、加入咖啡烘焙香氣重新演繹經典台味的「晨焙四杯雞」、結合楓糖與咖啡層次的「咖啡楓糖豬肩肉」，以及以丹麥麵包重新詮釋義大利經典甜點的「提拉米蘇丹麥」，展現早餐料理的創新可能。除了五道期間限定主廚創作，賓客亦可享用IL LIMONE沐檸義大利餐廳豐富的國際早餐餐檯，包含現點料理、歐陸烘焙、台灣特色早餐、季節水果及Nespresso精品咖啡，滿足不同旅客的飲食喜好，打造兼具精緻與豐盛的五星晨宴。台中勤美洲際酒店指出，Nespresso長期為酒店指定合作咖啡品牌，從客房、洲際行政酒廊到館內餐廳皆可品嚐精品咖啡，此次更首度將咖啡元素延伸至早餐料理，透過餐飲創新深化品牌合作，讓旅客從第一個清晨開始，即能感受世界風味與五星款待交織而成的美好體驗。《Nespresso Breakfast Odyssey 星饗晨宴》即日起至8月31日於台中勤美洲際酒店一樓IL LIMONE沐檸義大利餐廳限時供應。凡入住含早餐住房專案即可享用限定菜單，非房客亦可採預約方式體驗，每位1,188元加一成服務費，邀請饕客以一場精緻早餐，展開盛夏最具儀式感的美味旅程。