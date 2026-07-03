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問題油持續追流向 53家台中下游全數完成下架

▲台中進貨問題油品下游業者清單。（圖／台中市政府，2026.07.03）

照護機構、24所學校都曾使用 彰化未公布完整流向

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲台中市食安處公布下游業者名單（福懋桶裝）。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲泰山問題油下游業者台中清單。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

▲福壽油品流向下游149家業者。（圖／台中市政府，2026.07.03）

台中市食品藥物安全處今（3）日公布中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件第二波稽查結果，截至下午5時止，問題油品仍維持18項產品，但受影響批號已增加至30個。最新公布的下游名單再添多家知名業者，包括金色三麥、味全食品、好樂迪等，國防部福利事業管理處、台灣農產運銷公司也赫然在列。不過，台中市此次僅公布泰山企業出貨至台中的13家下游業者名單，由於泰山總公司位於彰化，主管機關彰化縣政府並未同步公開完整下游流向，引發資訊揭露是否一致的討論。中聯油脂生產的大豆沙拉油日前被驗出苯駢芘超標4倍，台中市政府昨天公布第一波追查結果，揭露福壽實業、福懋油脂兩家公司共224家下游業者名單，包括路易莎咖啡、晶華酒店、老協珍、卜蜂、味王及爭鮮、貴族世家等知名品牌都曾進貨。食安處表示，截至今天下午5時，福懋油脂下游維持全國138家業者，福壽實業則新增至149家業者；另掌握泰山企業出貨至台中下游共13家業者。市府跨局處持續查核各通路，目前相關產品均已完成下架。截至目前，福壽問題油品已累計回收5,873公斤，福懋回收7,758公斤；至於泰山企業的回收數量，則由源頭主管機關彰化縣政府持續追蹤統計。食安處指出，經比對福懋、福壽及泰山三家公司提供的流向資料，扣除重複名單後，確認台中市共有53家下游業者曾進貨，目前均已完成問題油品下架，並持續辦理回收。市府也持續派員稽查賣場及零售通路，確認公告問題產品均已撤離架面，避免持續流通。除了餐飲及食品業，社會局也清查發現，轄內6處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及1家兒少安置機構曾使用相關油品，目前均已全面停用；全市159家醫療及照護機構中，另有1家產後護理之家委外月子餐業者曾使用問題油品。教育局則表示，共有2家團膳業者曾使用相關油品，供應範圍包括7所高中、4所國中、13所國小及1所實驗教育機構，合計24所學校及1家實驗教育機構，目前均已停止使用並配合追查。至於位於彰化縣的泰山企業，彰化縣政府今天表示，問題油品主要流向全聯、大全聯、萬家福等大型連鎖通路及80多家小型業者，目前縣內已完成下架980公斤；若合併福壽、福懋兩家公司，全縣累計下架3家業者問題油品共1,130公斤。不過，彰化縣府並未公布泰山完整下游名單。