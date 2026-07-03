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桃園企業進用庇護人才最高補助36萬元

單筆消費滿500 憑發票可參加抽獎

力挺身障者就業，桃園市長張善政今（3）日特別出席勞動局舉辦的『翻轉掌心.職萃成金』庇護行銷記者會暨頒獎典禮，並表示庇護工場不是職涯的終點站，而是邁向一般職場的中繼站，盼透過公開表揚能號召更多事業單位加入行列，讓這股溫暖的力量持續放大。桃園設有 18 家庇護工場，由 60 位專業人員悉心指導 167 位身障員工，提升職能以轉銜一般職場就業。為了協助企業媒合優秀庇護人才，張善政說，勞動局今年特別開辦了「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，企業每進用一位轉銜成功的庇護人才，最高可申請「僱用獎勵」與「適應輔導費」合計36 萬元。張善政也要特別感謝向在 114 年度採購庇護產品競賽中脫穎而出的30家企業團體以及11個機關學校，獲獎單位合計採購金額超過2,100萬元。因為每一筆訂單都是對身障朋友最實質的肯定與支持，希望未來有更多事業單位加入行列，讓這股溫暖的力量持續放大。勞動局表示，為衝刺暑期消費動能，即日起至8月31日止，市民朋友凡於本市18家庇護工場單筆消費滿500元，即可上網登錄發票參加抽獎，有機會將Dyson空氣清淨機、Marshall藍牙喇叭、APPLE AirPods 4等多項旗艦大獎帶回家，不論夏日送禮或大宗採購，桃園庇護工場是專業職人品質的優質首選。