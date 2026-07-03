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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強淘汰賽今（3）日出現爭議判決，葡萄牙、克羅埃西亞之戰，在傷停補時階段，格瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）踢進追平球，卻因VAR認定球碰觸到馬塔諾維奇（Igor Matanovic）的頭，而宣判帕沙利奇（Mario Pasalic）越位，因此進球不算。這個結果讓克國媒體無法接受，更嘲諷若馬塔諾維奇是「禿頭」，克羅埃西亞就已經追平比分。此役下半場傷停補時第13分鐘，克羅埃西亞遭到沒收的一記追平進球。這球原本能將比分追成2：2平手，當時葡萄牙以2：1領先，一記傳中球飛向禁區，似乎稍微蹭到了克羅埃西亞前鋒馬塔諾維奇，而此時另一名球員帕沙利奇正處於越位位置，這導致隨後格瓦迪奧爾的追平進球被判無效。主裁判埃斯卡斯起初認定進球有效，但在VAR介入檢查後，最終取消了這顆進球。由於這起判罰引發極大爭議，國際足總（FIFA）甚至不得不發表聲明解釋，「官方比賽球內內建的感應器顯示，馬塔諾維奇在進球前的進攻過程中確實與球有了接觸。」對於關鍵球的改判，克羅埃西亞大報《晚報》以「克羅埃西亞被偷走了勝利，而且是蓄意的」為題，對裁判的執法表現進行了猛烈砲轟。這家該國最具影響力的媒體之一聲稱，「主裁判從頭到尾都偏向對手，沒有任何一次模糊的犯規或攻防中斷是判給克羅埃西亞的，所有存在疑問的判決，全都有利於葡萄牙。」體育媒體《N1 Sportklub》則以「多倫多悲劇」來形容這一致命打擊。葡萄牙球員拉莫斯（Goncalo Ramos）在延長賽第94分鐘破門，隨後克羅埃西亞的追平球遭到沒收，該媒體將那一刻形容為「夢想破碎的瞬間」。《Net.hr》則蒐集了來自全球球迷的排山倒海反應，有人直呼「簡直是搶劫！」，另一位憤怒的球迷則表示，「克羅埃西亞今晚被偷走了勝利。」其他網站如《Gol.dnevnik.hr》則透過慢動作重播詳細解析了那記被沒收的進球，並語帶諷刺地解釋了當時的情況，「晶片感應器顯示系統偵測到了馬塔諾維奇的觸球，這成了VAR取消進球的關鍵依據。但在那些畫面上，他看起來似乎只是用『頭髮』蹭到了球。好吧，如果馬塔諾維奇是個禿頭，看來克羅埃西亞現在就已經追平比分了。」