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▲泰航空服員澳洲落網！同集團原也鎖定台灣（圖／截自Ｘ）

▲泰航空服員澳洲落網！同集團原也鎖定台灣（圖／截自Thairath online）

一起震驚航空業的毒品走私案，讓泰國販毒集團利用社群媒體招攬航空人員代運毒品的手法首度曝光。一名，6月30日在澳洲被控走私超過，遭當地警方逮捕。根據路透社報導，泰國肅毒委員會（ONCB）秘書長蘇瑞亞（Suriya Singhakamol）說明，這名空服員最初是在一個提供「付費代運出國服務」的社群媒體社團上發文，隨後開始與一名臉書用戶「」私下聯繫接洽。雙方最終談妥的代運價碼是（約新台幣8500元）——但這名空服員恐怕沒料到，自己冒著如此大的風險，換來的報酬與所夾帶毒品的實際價值完全不成比例。根據（約新台幣1107萬元）。這起事件也讓航空業內部人士心有戚戚焉。一名任職於地區性廉價航空、現年30歲的曼谷空服員向路透社透露，自己不久前也曾在收到陌生帳號私訊，詢問是否願意協助代運物品。不過這名空服員選擇直接無視該私訊，她表示：「我們一直被警告絕對不能做代運，這是大家都知道的規定。」顯示航空業內部對這類毒品走私手法其實早有警覺。泰國肅毒委員會發言人阿麗帕克（Areepak Ngernbamroong）表示，一個以泰語自稱「」的社群帳號，經查與販毒集團有關，這類集團會刻意建立社群媒體假帳號，藉此物色能協助非法物品跨境運輸的對象。阿麗帕克說明，該帳號目前已遭關閉，泰國肅毒委員會正持續調查相關案情。根據泰國當局說法，這些販毒集團通常會從擁有大量製毒設施的鄰國取得毒品，再由集團相關人士，將毒品藏在等日常物品中，透過泰國境內走私出境，手法相當隱密。值得注意的是，用於製造海洛因的罌粟花種植面積，去年已激增至，顯示區域毒品供應源頭問題持續惡化。蘇瑞亞進一步指出，泰國境內的販毒集團會特別鎖定空服員等經常出國旅行的職業人士，招攬他們協助將毒品運往海外，因為這類人員通關檢查相對較不易引起懷疑。更令人震驚的是，他透露這些販毒集團原本計畫，於，以相同手法將從曼谷運往澳洲及所幸，這批毒品最終未能得逞。蘇瑞亞說明：「當局已查獲這批的海洛因，這些毒品分別藏在傳統工藝品、絲質服飾、咖啡包與冬裝外套中。」查獲數量相當龐大，顯示這起走私計畫規模不小。他也補充表示，泰國相關單位目前正與當局密切合作，持續追查這起跨國毒品走私案的完整犯罪網絡。