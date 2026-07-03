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▲勝博殿此次升級，全面對齊日本品牌核心概念，從食材挑選、日本直送餐具到整體視覺設計皆重新規劃，（圖／業者提供）

深耕台灣市場逾21年的日式炸豬排品牌勝博殿，近日宣布啟動品牌升級計畫，首波由新光三越天母店率先改裝登場，不僅推出台灣獨家全新菜單，更同步升級餐具、空間氛圍、服務流程與品牌形象，為消費者帶來更精緻、更具日式餐飲儀式感的用餐體驗，之後逐步推廣至全台各分店。天母店是勝博殿來台設立的第一家分店，承載著品牌深耕台灣市場的重要里程碑。此次以全新樣貌亮相，不僅延續品牌經典炸豬排特色，更融合日本最新餐飲理念，透過菜色、擺盤及服務全面進化，揭開品牌邁向新階段序幕。勝博殿表示，隨著消費者飲食習慣改變，市場對日式炸豬排料理的品質與多元性有更高期待，因此此次升級全面對齊日本品牌核心概念，從食材挑選、日本直送餐具到整體視覺設計皆重新規劃，希望讓消費者感受更貼近日本的用餐體驗。全新推出的台灣獨家菜單以經典炸豬排為基礎，加入更多創新元素。其中，「特選軟嫩棒腰內豬排套餐」，選用一頭豬僅能取出兩份的珍貴腰內肉，不經拍打直接酥炸，保留鮮嫩多汁口感，並搭配高湯泡飯組，讓用餐層次更加豐富。另一款「炸海鮮組合套餐」則結合經典炸豬排、根島炸蝦及多款海鮮選擇，鮭魚與鮪魚更採用生食等級食材，炸至半熟後搭配山葵醬油享用，同時呈現炸物香酥與生魚片鮮甜兩種風味，帶來全新的味覺體驗。此外，全新推出的「京都風高湯豬排海鮮鍋膳」，將京都料理常見的高湯與蘿蔔泥元素融入鍋物，搭配腰內豬排、白身魚及炸蝦，打造兼具日式傳統風味與創新特色的豐盛套餐。配合天母店升級開幕，品牌同步祭出多項優惠，即日起至7月12日開幕首十日，內用免收服務費，單筆消費滿500元贈品牌醬碟，滿1,000元再送100元商品抵用券，數量有限、送完為止。勝博殿表示，此次品牌升級不僅展現對餐飲品質的持續追求，也象徵品牌在台發展邁入全新里程碑。未來將持續推動全台店舖更新，期盼以更貼近日本的餐飲體驗，滿足消費者對日式炸豬排的全新期待。