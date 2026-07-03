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目標2030年登月挺進「月球經濟圈」

韓國的「太空雄心」再度提速！韓國政府今（3）日正式宣布一項雄心勃勃的太空產業路線圖，目標在2035年前獨立建成由數百顆衛星組成的「韓版星鏈」低軌衛星通訊網，並計劃在2030年實現登月，正式向全球宣告其進軍太空經濟的決心。根據《韓聯社》報導，韓國宇宙航空廳（KASA）廳長吳泰錫，今日於慶尚南道晉州市舉行的一場會議上，首度公開了這項「宇宙航空產業育成立法戰略」。該戰略已在同日由總統李在明親自主持的「國家宇宙委員會」審議並正式通過。韓國政府目標在2035年前，將韓國在全球太空市場的占有率，從目前的0.7％提升至3％。這項戰略的核心，是爭奪關鍵的「低軌衛星通訊網」計畫。吳泰錫表示，「全球太空強國目前正傾盡全力構建低軌衛星通訊網。這不僅是捍衛國家安全與通訊主權的核心基礎設施，更是支撐未來6G時代的國家戰略命脈」。韓國計畫在2030年前掌握衛星量產技術，2032年進行在軌驗證，最終於2035年全面成網。另一焦點則是將月球探測的時程表提前至2030年，計劃利用現有的「世界號（Nuri）」火箭，將民間研發的小型月球著陸器送上月球。同時，目標於2029年發射月球軌道通訊衛星、2031年發射地月科學探測船。吳泰錫表示，「自阿波羅11號登月以來已過去50多年，但登月至今仍是全球最頂尖技術的試金石，全球成功登月的國家僅有5個。這雖然是極具挑戰的任務，但韓國將一步步累積技術，堅實地奠定參與未來太空經濟的基石」。為了承載這些高科技產業，韓國政府計劃在慶南創原、泗川、晉州，以及全南順天、高興等地，串聯打造「宇宙航空黃金地帶」，興建民官合辦的研究所以及太空探測核心基礎設施，吸引新興企業進駐，使其成為亞洲的航太樞紐。為了提高行政效率與決策速度，宇宙航空廳也宣布進行組織精簡，正式廢除原本的「宇宙航空任務本部長」一職，將組織架構一體化，統一由「廳長與次長」體制直接指揮，以更有彈性的姿態迎接這場新時代的太空競賽。