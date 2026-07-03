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▲高達10公尺的巨型蠟筆小新及6公尺高的小白裝置藝術亮相，成為民眾爭相拍照打卡的新地標。（圖／屏東縣府提供）

開幕典禮自下午起便吸引大批親子家庭湧入，搶先體驗全新遊具及園區設施，晚間周春米縣長與蠟筆小新、巧虎人偶同台互動，現場歡笑聲不斷。戶外10公尺高的巨型蠟筆小新及6公尺高的小白裝置藝術也成為拍照焦點，周縣長更以趣味借位方式「搔癢」小新腳底，逗趣畫面讓現場民眾笑聲連連。周春米表示，今年夏日狂歡祭有三大亮點，包括攜手「蠟筆小新」打造《玩轉！時空大冒險》互動體驗展、狂歡樂園新增6組大型訂製遊具並升級旗艦型共融遊戲場，以及規劃4場精彩親子劇場，希望將最快樂的暑假獻給每一位孩子，也感謝各界共同促成蠟筆小新主題展來到屏東，打造全台限定的夏日盛會。縣府傳播暨國際事務處表示，7月4日晚間7時30分將由O劇團演出《巧虎奇幻音樂世界2－BIZARROPIA》，為暑假揭開精彩序幕。備受期待的「蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展」，除重現經典動畫場景外，更結合屏東特色地標與景觀元素，打造屏東限定展區，讓大小朋友化身春日部防衛隊，一同展開精彩冒險。夏日狂歡祭自7月4日起至8月30日開放遊具體驗，每天下午3時至晚間8時，週五、週六延長至晚間9時；「蠟筆小新」主題展則展至10月11日，每日下午1時至晚間8時開放，活動期間每週三為休整日，遊具及展覽暫停開放。