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▲曾敬驊過去提及理想型，指出喜歡長頭髮、白皮膚、大眼睛的女生。（圖／記者趙文彬攝）

▲曾敬驊之前受訪坦承身邊有正在努力認識、交往中的圈外對象。（圖／翻攝自曾敬驊臉書）

曾敬驊前陣子奪下全球OTT大獎最佳男主角，成為今年金鐘獎視帝的熱門人選，近期則有新電影《失樂園》、《鼠一般的你》陸續上映，為影壇炙手可熱的一線小生，外界也關心男神的感情狀態，28歲的他先前錄節目被當眾催婚，媽媽開玩笑要撮合他和朱軒洋的姊姊，讓曾敬驊尷尬指數破表，脫口：「不要亂講啦！」約3年前，曾敬驊和好友朱軒洋錄製節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，某集邀請曾敬驊爸媽來作客，4人在營地用餐時，曾爸爸詢問朱軒洋家中成員，他表示有一個同齡的姊姊，曾媽媽接著問姊姊嫁人了沒，朱軒洋說沒有，曾媽媽這時突然說：「不然你叫你姊姊嫁我們曾敬驊就好了！」曾媽媽此話一出，朱軒洋說：「不要啦！她有男朋友！」一旁曾敬驊立刻說：「不要亂講啦！」4人笑成一團，粉絲笑言：「好尷尬～驊驊緊張到當機，也太可愛了！」曾敬驊之前受訪時坦言結束一段長達一年多的單身狀態，坦承身邊有正在努力認識、交往中的圈外對象，後來他被週刊直擊與美妝網紅羅念傳出祕戀，雙方對此均低調大方回應為正常交友，而曾敬驊過去提及理想型，指出喜歡長頭髮、白皮膚、大眼睛的女生，他表示，除了眼睛要大之外，對對方的身高、胖瘦、膚色，甚至是脾氣好壞都沒有太多限制，是相當憑藉感覺的人。在感情觀上，曾敬驊說自己屬於慢熱型，無法衝動一見鍾情，需要經過一段時間的相處、深入了解對方的習慣與個性後，才會確認自己的心意。