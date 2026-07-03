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▲阿信（左）表示再次回到台北大巨蛋開唱，一半放鬆卻也一半緊張，「要想出新節目、新歌曲特別不容易，但今天有準備特別禮物給大家。」（圖／相信音樂提供）

天團五月天今晚（3日）重返台北大巨蛋舉辦 25 週年巡演。主唱阿信在演出前，提前在社群爆雷：「不可能跟嘉賓在大巨蛋首唱新歌吧？上一次合唱的歌也19歲了。」讓粉絲瘋猜是女神陳綺貞。稍早謎底揭曉，嘉賓果然是多年老友陳綺貞，一登場便讓全場 4 萬名歌迷瞬間暴動，兩人不僅重現經典歌〈私奔到月球〉，更驚喜首唱新歌〈真的〉。有趣的是，阿信在台上爆料陳綺貞私下超神秘，兩人認識多年卻「沒有彼此的聯絡方式」，平時只能透過 IG 私訊互動，即便如此，默契依舊的兩人最後更深情「十指緊扣」，將現場氣氛推到最高。阿信表示再次回到台北大巨蛋開唱，一半放鬆卻也一半緊張，因為大家這段時間看了許多不同的演唱會，像是周杰倫、蔡依林、GD等等，「要想出新節目、新歌曲特別不容易，但今天有準備特別禮物給大家。」接著阿信歡迎今晚的嘉賓陳綺貞出場，讓台下瞬間嗨翻。看到全場超過4萬人，讓陳綺貞直呼：「講話蠻可怕的！」坦言每次想不到要講什麼的時候，就會很羨慕五月天有快樂小夥伴，笑說：「五月天好好喔，講話就可以拖時間。」讓阿信聽了秒回：「我有聽錯嗎？你說我們講話是拖時間？」此外，阿信與陳綺貞在台上合體演唱19年前的經典對唱曲〈私奔到月球〉，全場瞬間陷入回憶殺。隨後兩人笑說：「一首歌唱了19年，是不是該休息一下了？」無預警宣布今晚將帶來新歌首唱，阿信更調皮開玩笑，指新歌歌名就叫〈私奔到火星〉，讓台上的陳綺貞一陣錯愕，忍不住當場吐槽：「你怎麼跟彩排的時候不太一樣，你的人格好多種。」事實上，陳綺貞2024年擔任五月天嘉賓時，約定下次要帶著新歌合體，至於新歌要由誰負責創作？兩人當時直接在台上以猜拳來決定，輸的人負責寫新歌。怎料，阿信突在台上爆料，陳綺貞私下很神秘，兩人雖認識多年卻只沒有聯絡方式，只能透過IG互動，而陳綺貞三天前透過IG私訊問說：「來得及唱新歌嗎？」讓阿信笑回來不及，接著說：「但陳老師一聲令下，（即使）下午說要唱新歌，我們晚上都是來得及，只是會比較累。」陳綺貞與五月天今晚首唱新歌〈真的〉，兩人在最後更十指緊扣，掀起全場高潮。