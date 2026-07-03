我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市警察局中壢分局興國派出所3樓宿舍，今（3）日上午11點多突然驚傳槍響，值班員警聽到聲音立即上樓查看，發現30歲的張姓員警頭部中彈、倒臥血泊，目前仍在醫院搶救中。桃園市長張善政得知後，晚間在臉書發文表示心情非常沉重，立即指示警察局及衛生局全力協助醫療救治，並妥善照顧家屬，提供一切必要的支持。該名張姓員警平時工作表現正常，工作認真，已婚育有一女，於2016年12月分發至興國派出所至今，已經將近10年，近5年的考績均列甲等。不過曾因情緒低落接受「關老師」輔導，暫時安排他負責毒品查察勤務、不配槍，但近期有2名員警調職，警力吃緊，加上他3個月勤務到期，才重新恢復擔任配槍職務，沒想到卻發生憾事。面對有員警舉槍自戕事件，張善政表示，目前仍有待進一步調查釐清，並已要求警察局全面檢視同仁關懷、心理支持及勤務管理等機制，持續強化照顧第一線執勤同仁。此刻，他仍持續為這位同仁祈福，也深深牽掛家屬此刻焦急的心情，盼望能平安度過難關。