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▲哈蘭德妹妹曝光！合照撞臉哥哥（圖／ig@Gabrielle）

▲「魔獸」哈蘭德（圖／擷取自Threads）

挪威國家隊前鋒埃爾林·哈蘭德（Erling Haaland，25歲，曼城球員）近日不只球場表現亮眼，就連家人也意外成為話題焦點。他的妹妹加布里埃爾（Gabrielle）於3日在Instagram更新動態，發布一張與哥哥的全家福合照，隨即引發廣泛關注。加布里埃爾在貼文中配上「哇」一詞，並分享了在達拉斯體育場拍攝的合照。照片中，她身穿挪威國家隊球衣，與哈蘭德及其他身穿白色國家隊球衣的隊員們笑容燦爛地合影留念，氣氛相當溫馨。這張照片曝光後，最讓網友熱議的莫過於兄妹倆驚人的相似度——加布里埃爾的金髮與五官與哥哥哈蘭德十分相像，讓不少眼尖網友直接在X（原推特）等社群平台留言洗版，紛紛驚呼：「哈蘭德的妹妹長得好像他哈哈」、「他們是雙胞胎嗎？！」、「她簡直就是哈蘭德的翻版」，反應相當熱烈。這波話題延燒的背景，其實與哈蘭德近期在世界盃賽場上的亮眼表現密不可分。6月30日（日本時間7月1日），哈蘭德在2026年國際足總世界盃16強賽對上科特迪瓦一役，攻入他本屆賽事的第5粒進球，協助挪威隊以2比1擊敗科特迪瓦，成功挺進16強，這也是挪威隊睽違28年再度晉級世界盃淘汰賽階段，意義非凡。延續這股氣勢，挪威隊將於5日（日本時間6日）的16強賽事中，迎戰同樣成功晉級、擊敗日本隊的巴西隊，這場強強對話備受球迷矚目，能否延續哈蘭德的火燙手感、率隊再創佳績，成為接下來各界關注的焦點。