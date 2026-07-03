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中信兄弟岳政華在今（3）日對樂天桃猿比賽中，跑出場內全壘打，成為中信兄弟隊史第6位敲出場內全壘打的選手，在他之前張志豪、張正偉、陳子豪、高宇杰都曾達陣，黃衫軍的精神領袖、現任領隊彭政閔也曾在總冠軍賽跑出場內轟。岳政華此役第3局棒打威能帝，敲出直擊全壘打牆的深遠飛球，讓樂天中外野手陳晨威沒辦法將球接進手套，並因撞擊到全壘打牆無法立刻起身回傳，岳政華趁機展現快腿功力，狂奔4個壘包並用頭部撲壘撲回生涯首支場內全壘打。這轟是岳政華生涯首次擊出場內全壘打，中信兄弟（不含兄弟象時期）隊史第6支場內轟。中信兄弟2014年接手後的場內全壘打紀錄前4人依序分別是2014年8月14日張志豪、2015年10月22日彭政閔（總冠軍賽）、2016年3月19日張正偉、2016年8月18日陳子豪、2022年5月20日高宇杰。