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林佳龍出席AIT友誼茶會 分享台灣的外交成果

鼓勵拉美新領袖訪台友邦 谷立言讚台灣無人機外交

美國在台協會台北辦事處長谷立言邀請外交部長林佳龍、拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使一起茶敘，盼台美合作、友邦合作夥伴關係持續深化，並針對促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。對此，林佳龍今（3）日表示，台灣將持續與美國及理念相近夥伴深化合作，攜手促進印太地區的和平穩定，並為全球的繁榮與永續發展貢獻一份心力。林佳龍強調，面對快速變化的國際局勢，供應鏈韌性、公共衛生、數位治理、能源轉型及人工智慧等議題，都需要和理念相近夥伴攜手投入。透過彼此的優勢，提出解方，這正是台灣推動總合外交的重要精神。因此，外交部透過榮邦八大旗艦計畫，持續推動智慧醫療、主權AI、半導體供應鏈、可信賴網路等合作，將台灣的科技、產業與人才優勢，轉化為支持友邦永續發展的具體行動。林佳龍說，未來將持續透過 TaiwanICDF財團法人國際合作發展基金會與 #美國國際開發金融公司（DFC）的合作機制，推動更多合作項目。從公共衛生、基礎建設到數位發展，讓合作在友邦落地，也讓更多人民共享效益與成果。谷立言也在社群發文表示，林佳龍分享了台灣如何在巴拉圭建設人工智慧（AI）資料中心、協助貝里斯培訓護理人員，以及擴大提供加勒比海國家學生技職培訓獎學金等成果。同時，也介紹了台灣即將推動的全新「無人機外交」計畫，透過培訓並提供盟邦無人機系統（UAS），協助夥伴國打擊掠奪性漁船與毒品恐怖分子，同時也能將藥品運送至偏遠村落。面對台灣的積極貢獻，谷立言重申強調，美國支持台灣在這個關鍵區域所做的努力，包括透過台灣國際合作發展基金會（ICDF）與美國國際開發金融公司（DFC）的夥伴關係，共同推動由民間部門主導的發展。谷立言也公開鼓勵拉丁美洲近期當選、支持自由市場的新任領導人們拜訪巴拉圭、瓜地馬拉等國，親身了解與台灣合作如何能創造經濟機會，而非形成依賴。他強調，台灣曾經是美國對外援助的重要受援國，但如今已發展成為全球重要的科技與工業強國。對於西半球希望透過自由市場與民主制度，加速經濟發展、改善人民生活的國家而言，台灣提供了一個極具參考價值的成功典範。