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台北市太平國小陳姓校長遭控霸凌老師，但該案經過數月調查後不成立。教師丈夫廖先生在臉書指控，北市教育局涉嫌洩密、包庇陳校長，施暴者收到申訴後，把教師留置會議室，逼問、要求被霸凌者承認說謊，甚至在家屬揭露後，號召家長會群組洗版，導致該教師崩潰自殺，目前還在觀察中。對此，教育局回應，受理過程均依程序辦理，本案處理程序符合正當法律程序，調查小組專業認定應予尊重，若當事教師不服，可於收到結果30天內提起申訴，更說知悉教師住院情形後，立刻請駐區督學了解；更說「歡迎他提告，我們比較好澄清。」該案始於該張姓老師今年3月24日校外研習與校內主辦食農活動撞期，該老師稱有向校方反映也請了公假，但因身為食農教育主辦人選擇留校，卻被質疑曠職；根據廖先生臉書的畫面，張師被校長請出教室訓話十多分鐘，結束後還蜷縮在牆邊雙手顫抖。廖先生在臉書指控，北市教育局涉洩密、包庇霸凌教師的太平國小陳姓校長，明明是霸凌申訴案件，卻只訪談1位申訴者申請的證人，其他7位證人都是施霸者申請要為自己脫罪，甚至其中4位是霸凌集團的加害者；另外聲稱保密的訪談記錄，出現在校長的陳述意見。廖先生指出，陳校長收到霸凌申訴後，立刻將被霸凌的張師留置會議室，問、要求被霸凌者承認說謊，錄音製造有利於己的證據，拿到調查程序中使用，市府調查報告說，這是校長為了「自保」與「釐清事實」。廖先生也指出，陳校長面對霸凌的髒事被媒體不斷揭露後，動用學校機器，號召家長會成員洗版、說他霸凌校長，還動員家長會傳訊息給所有家長，逼他太太崩潰自殺，現在還在觀察中。教育局表示，本案教育局受理過程，均依據「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」及「臺北市政府及所屬各機關學校員工職場霸凌防治與申訴作業注意事項」所定程序辦理，並外聘專家學者（包含1位法律專家學者）擔任調查小組委員，對申訴人、被申訴人及關係人進行訪談並作成調查報告後，送校長事件審議會審議，審議結果已函知雙方當事人在案。教育局說，受理職場霸凌申訴之專責人員及參與職場霸凌事件之處理、調查與決議人員，對於知悉之申訴事件內容應予保密；本案處理程序均符正當法律程序，調查小組委員之專業認定應予尊重。針對廖先生指控的陳校長收到霸凌申訴後將張師留置會議室，逼問、要求被霸凌者承認說謊，錄音製造有利於己的證據，教育局表示因在調查範圍當中不能公開，但既然寫在調查申請書，就會去調查跟瞭解。教育局更說，若廖先生覺得誰不公正，歡迎他提告，這是一種救濟管道，倘若他有下一步，「我們比較好澄清」。教育局強調，當事教師如有不服，得依教師法第42條規定，於收受本局處理結果通知函之次日起30日內向本市教師申訴評議委員會提起申訴。教育局也說，本局於115年7月3日自Threads上知悉張師住院情形後，已請駐區督學即刻瞭解，後續亦將持續關心張師復原狀況。