大樂透第115000067期今（3）日晚間開獎，根據稍早台彩公布派彩結果顯示，本期大樂透頭獎未開出，邁入連續16期槓龜，下期（7月7日）預估銷售2.1~2.3億元，頭獎累積金額預估上看5.4億元，為今年最高頭獎總獎金。端午加碼百萬紅包則送出5組，最後10組將於下期續開。《NOWNEWS今日新聞》整理端午加碼百萬紅包中獎彩券行，讓讀者一次看完。

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大樂透連16槓「頭獎飆5.4億」　端午加碼百萬紅包送5組

今（3）日大樂透4.9億元頭獎未送出，邁入連16槓，台彩表示下期頭獎獎金上看5.4億元。

端午加碼百萬紅包部分，15組100萬獎項開出情形：15組中開出5組，總中獎注數為6注，其中4組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有10組100萬獎項未開出，將於次期（7月7日）繼續加開。

▲大樂透下期頭獎上看5.4億元，為今年最高頭獎總獎金。（圖／記者陳明安攝）
▲大樂透下期頭獎上看5.4億元，為今年最高頭獎總獎金。（圖／記者陳明安攝）
🟡7月3日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽

台中市大里區中新里中興路二段214號－爆米發彩券行

台南市東區小東里東和路109號1樓－東和彩券行（均分）
台中市大里區益民路二段310號1樓－鉅財彩券行（均分）

南投縣竹山鎮社寮里集山路一段1623號1樓－鑫紫南彩券行

台北市信義區虎林街120巷167弄1號－上千投注站

台中市神岡區中山路460號1樓－寶方彩券行

▲7月3日端午加碼紅包開出彩券行一次看。（圖／翻攝自台彩）
▲7月3日端午加碼紅包開出彩券行一次看。（圖／翻攝自台彩）
🟡7月3日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：11、16、19、23、39、47，特別號15。
49樂合彩：11、16、19、23、39、47。

今彩539：07、11、31、36、37。
39樂合彩：07、11、31、36、37。

3星彩：7、8、6。
4星彩：7、0、2、8。

大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果

※派彩結果以台彩官網資料為主。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...