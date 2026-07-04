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▲現年28歲的八村壘上賽季走完了他與湖人簽下的3年5100萬美元合約。他在例行賽與季後賽的表現皆相當亮眼。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人若想帶回八村壘，就必須創造出薪資空間，而這取決於他們如何處理范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人近期完成了自2018年詹姆斯（LeBron James）加盟以來最重要的一次休賽季補強，徹底重組了球隊陣容。在新賽季，湖人預計將由唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）帶領三名新先發球員出戰。然而，湖人目前正陷入一項兩難的抉擇，是否要簽回剛投入自由市場的前鋒八村壘（Rui Hachimura）。八村壘近年來已成長為一名可靠且全面的前鋒，儘管他在自由市場上尚未找到新東家令人有些意外，但目前已有多支西區勁旅對他虎視眈眈，其中最為積極的競爭者正是金州勇士與明尼蘇達灰狼。根據知名記者Marc Stein與Evan Sidery的報導，隨著自由市場的推進，八村壘的經紀團隊已經與勇士及灰狼進行了接觸。灰狼已將八村壘列為他們首發大前鋒的「首選目標」，並表達了濃厚的興趣。在交易走蘭德爾（Julius Randle）與里德（Naz Reid）後，灰狼急需補強大前鋒位置，以搭配陣中的「球三弟」小鮑爾（LaMelo Ball）與愛德華茲（Anthony Edwards）。勇士同樣在積極尋找補強機會。值得注意的是，勇士與灰狼不僅在爭奪八村壘，同時也都在關注詹姆斯的動向。八村壘目前的處境處於「觀望狀態」，他必須先看詹姆斯最終落腳何處，其次則要看哪支球隊能為他騰出足夠的薪資空間。現年28歲的八村壘上賽季走完了他與湖人簽下的3年5100萬美元合約。他在例行賽與季後賽的表現皆相當亮眼。例行賽數據場均11.5分、3.3籃板、0.8助攻，投籃命中率51.4%。季後賽出戰10場，場均飆升至17.5分、4.0籃板、1.7助攻，並帶有0.9抄截 與0.6阻攻，三分球命中率更高達驚人的56.9%。外界原先預期，八村壘能夠獲得一份起薪約 1500萬美元 的中產階級合約，但目前這份合約尚未出現。湖人若想帶回這位鋒線大將，就必須創造出薪資空間，而這取決於他們如何處理范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。湖人已不再希望將范德比爾特留在陣中，並試圖將他交易出去。然而，一名西區高層主管透露：「湖人已經尋找買家一段時間了，但交易非常困難，因為市場上缺乏薪資空間，且湖人也沒有選秀籤可以作為交易誘餌。他們更有可能採取的作法是直接裁掉他，並使用『延期支付（Stretch Provision）』來分攤他的薪資佔比。」透過裁掉並延期支付范德比爾特的薪資，湖人才能省下資金來簽回八村壘。考慮到湖人目前的陣容結構，他們極度需要八村壘的鋒線戰力。