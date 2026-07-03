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樂天桃猿5：3中信兄弟

台鋼雄鷹6：3統一獅

富邦悍將6：3味全龍

中華職棒今（3）日開始下半季賽程，三地開打都打得火熱，中信兄弟、樂天桃猿之戰岳政華跑出隊史第6支場內全壘打仍吞敗，台鋼雄鷹、統一獅之戰劉時豪、王柏融都開轟，9局差點翻船但成功搶勝，富邦悍將、味全龍兩隊打擊都爆發，最終由「不一樣了」的藍色軍團帶走勝利。樂天桃猿、中信兄弟今日分別推派威能帝、羅戈掛帥先發，樂天打線首局就攻破羅戈，4安打下3分，黃衫軍1局下也敲3安打反攻追回2分，並在3局下岳政華跑出隊史第6支場內全壘打追平比數。不過5局上林立敲出三壘安打攻佔得點圈，並靠著同樣「姓林的」學長林泓育高飛犧牲打跑回本壘，第6局李勛傑、馬傑森安打再換回1分。黃衫軍則後繼無力，第4、5、6、8都被三上三下，9局下雖派王政順、曾頌恩代打都敲安，但最終仍無法成功反撲，終場樂天5：3贏下勝利。台鋼雄鷹與統一獅南霸天之戰，台鋼前3局都有攻勢，分別各攻下1分，劉時豪更敲出睽違近6年的全壘打，台鋼5局結束取得4：0領先。獅子軍第7局開始追分，陳聖平、邱智呈雙安換回1分，8局上陳傑憲長打後靠犧牲打跑回1分，一度將落後追到2分。但「台鋼大王」王柏融8局下一發2分砲再度將比數拉開。統一獅9局雖然再度開啟追分秀，追平分也站上壘包，但最終在台鋼換上林詩翔救援後，留下滿壘殘壘收場。終場台鋼6：3擊敗統一。上半季冠軍味全龍對戰「不一樣了」的富邦悍將，北方王者之爭同樣打得火熱，富邦打線1局上就攻破味全王牌洋投梅賽鍶，張育成保送上壘後，申皓瑋、范國宸都敲安，先馳得點攻下2分。2局上靠王念好、林澤彬皆敲長打再添1分。狂龍軍團3、4兩局雖都有安打各打下1分，但富邦同樣局局有攻勢，4、5兩局也打下2分，終場富邦6：3贏回下半季首戰。