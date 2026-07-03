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從《英雄聯盟》到《Dota 2》 電競成為新型態健康生活指標

電玩遊戲如今不僅是休閒娛樂，還可以搖身一變成為課堂上的必修學分。菲律賓教育部最新推動的課程綱要中，就把電競射擊大作《特戰英豪》（Valorant）列為教材，其他諸如《英雄聯盟》（LoL）、《Dota 2》、《爐石戰記》都是可選教材之一，以提升學生的團隊合作以及策略分析能力。綜合外媒報導，近年來，電子遊戲融入教育領域已非新鮮事。有歷史老師利用《刺客教條》（Assassin's Creed）帶領學生穿越時空、重返歷史現場；也有語文老師透過小島秀夫的恐怖名作《P.T.》來提升學生的語言能力。然而，菲律賓中學新課程顯然走得更遠，他們要求學生拆解電競遊戲背後的機制、戰術策略以及團隊協作。根據課程大綱，學生在課堂上被要求達成以下學習目標：精準識別《Valorant》的遊戲目標與核心機制。闡述並解釋實際遊玩時所運用的技巧與戰術策略。在線上對戰與賽事中，展現尊重、公平競爭的運動家精神。在籌劃與舉辦電競活動的過程中，實踐團隊合作、溝通技巧與時間管理。實際應用相關概念與原則，獨立管理一場電競賽事。根據課程，學生們必須深入理解《Valorant》中各個角色的定位、技能屬性，以及這些角色如何各司其職、融入團隊的整體戰術中。更重要的是，課程還涵蓋了電競產業的幕後組織與營運層面。菲律賓新課綱的核心宗旨是希望學生能理解電子健康（e-health）與電子競技（e-sports）在促進個人身心健康、打造活躍與健康生活中的作用，事實上，菲律賓的新課綱具有相當高的彈性，學校可以根據自身需求，從玲瑯滿目的遊戲清單中挑選最適合的教材。在官方指引中，除了《Valorant》外，還包括《英雄聯盟》（LoL）、《Dota 2》、《爐石戰記》、《星海爭霸 II》、《FIFA》足球系列、《絕地求生》（PUBG）等等，全都被列為極具潛力的官方指定「學習工具」。有網友留言表示，「想像一下，你的成績單上寫著『地圖意識需要提升』」，但也有網友懷疑這究竟是否能收到教育效果。無論如何，在AI浪潮以及全球數位時代下，菲律賓教育部跨出了大膽嘗試的一步。