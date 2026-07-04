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▲全國電子於7月4日至7月14日限時11天推出「七月破盤」活動 ，不僅祭出指定大家電57折起、全館家電9折等超殺優惠 ，更結合長期深耕的專業服務 ，讓消費者從選購到售後都能享有安心的一站式體驗。（圖／全國電子提供）

▲父親節優惠同步開跑，飛利浦、百靈、Panasonic等品牌電鬍刀祭出超值優惠，滿額加價購Dyson、iPhone、iPad、咖啡機、DJI等人氣商品最低699元起。（圖／全國電子提供）

看準暑假與夏季消費旺季，全國電子自7月4日至7月14日推出限時11天的「七月破盤」優惠，祭出指定大家電57折起、全館家電9折等超值好康 。近年消費者選購家電逐漸轉向重視整體的購物體驗，因此全國電子今年不只提供破盤優惠，更結合長期深耕的專業服務 ，包含總統級精緻安裝、8年免費延長保固及空調專業清潔保養 ，讓消費者從選購、安裝到售後都能享有安心的一站式服務 。全國電子七月破盤在「會員專屬回饋」部分層層加碼，活動期間會員單日累積消費滿5萬元，即可享有3%會員點數回饋（最高回饋1,500點），來店還能參加會員刮刮樂領取點數以折抵消費 。若指定商品搭配全國電子APP揪速Pay、指定銀行分期及週末綠點10倍送等疊加優惠，最高可創造高達22%的回饋 。此外，購買符合資格的一級能效空調及冰箱，還能再搭配政府節能補助與貨物稅退還，最高可省下5,000元 。破盤期間還舉辦了LINE互動遊戲、滿額加1元多1件及多項抽獎活動，讓大家從大型家電到3C商品都能滿載而歸 。除了全館破盤優惠，全國電子也攜手各大品牌推出多元的限時加碼活動 。電視商品特別搭上夏季足球熱，熱血推出「視界開踢」應援活動 ：凡購買75吋（含）以上或RGB系列指定電視並加購延長保固，即可獲得等值會員點數回饋並參加專屬抽獎，透過LINE轉盤遊戲還能天天抽最高5,000元折價券 。更限量開賣阿根廷隊經典藍白配色、融合AFA識別與10號球衣元素的應援冰霸杯。在其他家電方面，購買指定空調單筆滿3萬元即可抽Insta360或Lenovo平板等3C好禮 ；廚房家電則推出「廚房五機大補貼」，指定機種最高享3,000元補貼，油煙機與瓦斯爐A+B組合加購享8折起再送BRITA濾水壺 ；指定小家電若符合「夏日食光機 廚房煥新機」資格，還有機會抽中日本東京雙人來回機票 。針對數位資訊商品，全國電子同步祭出「月月抽3C好禮」活動，凡購買指定數位商品單筆滿8,888元以上，就有機會將DJI OSMO Pocket 4、iPad、SAMSUNG 27吋電競螢幕或SONY無線耳機等熱門3C商品帶回家 ；指定筆電加購延長保固可抽萬元購物金，指定華碩筆電另享Office優惠價與Microsoft 365等加碼好禮 。為了迎接即將到來的父親節，全國電子電鬍刀超殺優惠也提前全面開跑，即日起至8月9日，飛利浦、百靈、Panasonic旗艦機種同步下殺最低19,888元起，滿5,000元可享30期0利率 。最令人驚艷的是，購買指定電鬍刀即可以不到1折的超佛甜甜價進行加價購：市價20,190元的Dyson二合一吹風直髮器+手持小風扇或DJI Osmo Pocket 4都只要699元，iPad Air M4也只要4,999元，iPhone 17則為13,999元 。電鬍刀單筆滿5,000元還能登錄發票抽SONY 65吋顯示器與家庭劇院，錯過只能再等一年 。