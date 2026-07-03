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隨著傑倫·布朗（Jaylen Brown）時代的結束，波士頓塞爾提克隊在休賽季持續重整陣容，並確保了中鋒尼米亞斯·克塔（Neemias Queta）將成為球隊未來藍圖的重要拼圖。根據ESPN知名記者Shams Charania報導，克塔已與塞爾提克達成協議，將簽下一份為期4年、總價值5600萬美元的延長合約。 加上之前得到的羅賓森（Mitchell Robinson），綠軍禁區已經買下了「雙保險」，得到一定的確保。現年26歲的克塔來自葡萄牙，在2021年選秀會上以第39順位被沙加緬度國王隊選中。在國王隊度過兩個上場時間受限的賽季後，他在2023年與塞爾提克簽下雙向合約，並隨隊奪得該賽季的總冠軍。上個賽季，克塔迎來了破繭而出的一年。他不僅成為波士頓的全職先發，出賽76場（其中75場先發），場均上場25分鐘，能繳出10.2分、8.4籃板（包含3.0個進攻籃板）以及1.3次阻攻的亮眼數據，大幅超越前一年的5分與3.8籃板。儘管在季後賽中克塔經常面臨犯規麻煩，但他仍在對陣76人的搶七大戰中打出生涯代表作。雖然名義上是替補出發，但他上場超過32分鐘，砍下季後賽生涯新高的17分與12籃板。塞爾提克籃球營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens）在季末記者會上曾表示：「老實說，關於克塔我們需要解決的問題之一，就是如何讓他留在場上，因為他容易陷入犯規麻煩。我們有兩場比賽他只打了4分鐘就必須下場。所以很高興看到他在第七戰打出最佳表現，這是他未來可以繼續建立的基礎。」為了彌補禁區深度的不足，塞爾提克在休賽季動作頻頻。除了與克塔提前續約外，球隊也以3年4740萬美元的合約，網羅了剛隨紐約尼克奪冠的禁區悍將羅賓森。羅賓森上季在例行賽出賽60場，場均貢獻5.7分、8.8籃板與1.2次阻攻。目前尚不清楚羅賓森將擔任先發，或是作為克塔的替補，但這無疑大幅強化了塞爾提克的籃框保護能力。