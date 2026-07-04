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▲勇士目前並非詹姆斯名單上的首選球隊。勇士若想脫穎而出，關鍵難題在於必須先拿下戴維斯（Anthony Davis）。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著76人成功引進傑倫布朗（Jaylen Brown），這支球隊也進入了詹姆斯的考慮範圍。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人前球星詹姆斯（LeBron James）在自由市場開啟前6小時，已正式告知湖人球團他將離開並繼續前進。目前他正與家人待在俄亥俄州，與經紀人富保羅（Rich Paul）進入「資訊收集階段」，預計最快下周才會做出最終決定。根據多方消息指出，克里夫蘭騎士、邁阿密熱火與金州勇士被視為前三熱門下家，而費城76人也加入了戰局。然而，勇士與76人在招募這位42歲傳奇巨星時，都面臨著各自的嚴峻難題。知名記者Shams Charania指出，勇士曾幻想過在休賽期組成「柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）與詹姆斯」的豪華陣容。經紀人富保羅也在節目中大讚勇士老闆拉科布（Joe Lacob）的求勝心與商業頭腦，並強調與柯瑞、格林打球意味著與擁有極高籃球智商的四屆冠軍球星並肩作戰。然而，ESPN強調，勇士目前並非詹姆斯名單上的首選球隊。勇士若想脫穎而出，關鍵難題在於必須先拿下戴維斯（Anthony Davis），達成「詹眉」打包加盟的條件；若無法做到這點，勇士基本算不上詹姆斯意向名單裡的頭號選擇。隨著76人成功引進傑倫布朗（Jaylen Brown），這支球隊也進入了詹姆斯的考慮範圍。不過，記者Tim MacMahon分析，這筆潛在簽約存在一個致命傷：詹姆斯目前追求的是「籃球層面的快樂」。MacMahon表示，如果加盟76人，詹姆斯雖然能作為第三或第四進攻選擇融入體系，但這並不符合他當前的訴求。詹姆斯希望去一支能讓他更頻繁參與進攻、擁有更多持球機會的球隊，而非只是偶爾在角落等球的配角。除了勇士與76人，記者Sam Amick特別點名老東家「騎士」是外界需要重點緊盯的目標。另一方面，熱火也是極具吸引力的潛在選項。經紀人富保羅在節目中甚至秀出白板，列出多個現實可行的落腳點，並與評論員Max Kellerman探討了加盟熱火的優勢。Kellerman 分析，42歲的詹姆斯已經沒有體力像2012年那樣，同時扛起全隊進攻重擔並在每個回合全力防守。如果南下邁阿密，身邊擁有阿德巴約（Bam Adebayo）、字母哥（Giannis Antetokounmpo）、威金斯（Andrew Wiggins）與米契爾（Mitchell）等強援，加上總裁萊利（Pat Riley）與主帥史波斯查（Erik Spoelstra）打造的防守體系，絕對能為詹姆斯的防守完美兜底。屆時詹姆斯只需要站在熟悉的位置穩定輸出外線火力，這對現階段的他來說無疑是極佳的配置。目前，富保羅正在全面收集各隊的報價方案與球隊角色定位等資訊。兩人預計將在閉門會議中逐條拆解所有選項，並於下周給出最終的震撼決定。