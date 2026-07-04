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▲7-11超值五六日，指定咖啡10元多喝一杯。（圖／業者提供）

▲7-11精品咖啡買7送7。（圖／7-11提供）

▲7-11世界巧克力，大杯濃萃美式11杯350元。（圖／翻攝自7-11）

▲7-11消暑優惠，現調茶飲有愛文芒果雪酪冰沙2杯120元。（圖／7-11提供）

▲全家「5日5好康」是7月3日至7月7日。（圖／業者提供）

▲萊爾富特大杯咖啡買一送一。（圖／萊爾富提供）

周末咖啡買一送一優惠來了！萊爾富特大杯美式、特大杯拿鐵買一送一；7-11精品香椰厚拿鐵、奶油爆米花風味拿鐵都第二杯10元，還有消暑懷舊鳳梨冰買一送一，黑糖珍珠撞奶買2送2；全家霜淇淋第2支6元，還有大杯仙女醇奶茶10元多一杯。◾鹿兒島濃焙茶拿鐵／奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，56折（原價95元、特價53元）◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，55折（原價110元、特價60元）◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）◾懷舊鳳梨冰買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾梔子花奶青、琥珀小葉奶茶2送2 ，5折（原價60元、特價30元）◾開心果奶蓋系列買2杯120元，(原價95元、特價60元)◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）◾大杯濃萃美式11杯350元，6.4折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）◾經典好時可可（冰／熱）、香草焦糖風味瑪奇朵（冰／熱）、黃金榛果太妃風味拿鐵（冰／熱）、鹿兒島濃焙茶拿鐵（冰／熱）任11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）◾大杯燕麥拿鐵11杯555元，6.7折（原價75元、特價50元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青任11杯440元，6.7折（原價60元、特價40元）◾愛文芒果雪酪冰沙／愛文芒果冰青茶任選2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元，6.2折（原價65元、特價40元）至9月1日◾特大經典拿鐵任2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾特大經典美式任2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶任2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋第二支6元，約5.6折（原價49元、特價約28元）◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）