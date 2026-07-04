我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華航夏季旅展促銷精選航線8折起，其中台北-東京在暑假期間甚至有來回含稅1萬3988元的促銷價。（圖／翻攝華航官網）

2026年7月12日～2026年8月31日

國泰航空也有夏日優惠 用折扣碼最高折688元

▲國泰航空也有夏日優惠 ，用折扣碼最高折抵688元。（圖／國泰航空提供）

中華航空宣告，2026夏季旅展正式開跑，活動將至7月22日，打出精選航線 8折起，其中還主打台中-沖繩航線，單程未稅5760元起。而受到國人喜愛的日本，則有華航此次夏季旅展涵蓋多項促銷活動，首先是台中-沖繩航線將從7月21日起將天天直航，因此推出來回未稅價僅5760元起，優惠日期為即日起~2026年7日22日。另外，8月20日起也將開航台北-富山，每週一、四出發，因此也推出8月20日～10月24日出發，享有來回未稅7872元特價。此外，更有多個精選航線8折起。▪️台北-東京（成田） 未稅價8832元起▪️台北-大阪 來回未稅價9120元起▪️台北-福岡 來回未稅價7488元起以上優惠出發期限：另外，國泰航空也推出會員限定夏日優惠，即日起至2026年7月23日，國泰航空的國泰會員於官網預訂香港及東北亞指定熱門航點來回經濟艙機票，輸入指定優惠編號即可享最高688元折扣。每日優惠名額限量釋出，先到先得，邀請旅客一鍵開啟盛夏與秋冬的完美旅程。國泰航空「會員限定夏日優惠」適用出發日期至 2026 年 12 月 31 日，活動期間每日限量名額將於上午 10 時於官網釋出，先到先得。國泰航空的國泰會員登入官網訂票即可享優惠。▪️預訂香港來回經濟艙機票，輸入優惠編號「CXHKGS26」，並以萬事達卡信用卡付款，每張機票可折抵588元。▪️預訂台北出發前往東京（成田）、大阪或名古屋來回經濟艙機票，輸入優惠編號「CXJPNS26」，即可享每張機票折抵688元。