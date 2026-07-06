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▲酒吧與餐廳高朋滿座，百貨賣場內貨架上商品琳瑯滿目。眼前熱鬧的景象，很難想像這是個飽受戰火摧殘4年的國家。（圖／記者鍾泓良攝影）

▲薩多維曾在2024年到台灣，與高雄締結姊妹市，受訪時提到對台灣卓越醫療技術印象深刻，期盼利沃夫與台灣進一步合作。（圖／記者鍾泓良攝影）

1成市民上戰場 利沃夫付出戰爭代價

▲薩多維與市民每天都會佇立在市政廳前廣場上，為戰場死去的利沃夫子民進行追思弔唁，6月19日當天，共有3名市民犧牲，3台靈車駛入廣場，緊隨其後則是死者家屬、從戰場回歸士兵。（圖／記者鍾泓良攝影）

墓園滿了一座又一座 陣亡將士多數不到40歲

台灣捐贈「台灣友誼大樓」 助烏國士兵重返生活

▲病患的繪畫中，有整張紙塗滿黑色，充斥紅色的憤怒筆觸，更有病患畫著散落的人類斷肢及猙獰的吶喊。（圖／記者鍾泓良攝影）

士兵戰後創傷失去自我 心理、藝術治療重新接納

▲當被問到如此遭遇下，是否還可能回到戰場？謝爾蓋坦言自己並不肯定，尤其自己的眼睛也有狀況，但仍表達，若條件允許，自己還打算重返戰場，守護自己的國家。（圖／記者鍾泓良攝影）

雙腳粉碎性骨折 謝爾蓋仍想重返戰場

初到烏克蘭西部的利沃夫，街道上有摩肩接踵的觀光客，酒吧與餐廳高朋滿座，百貨賣場內貨架上商品琳瑯滿目。眼前熱鬧的景象，很難想像這是個飽受戰火摧殘4年的國家。但仔細觀察，這座遠離戰場的城市，仍存在許多戰爭遺留的蛛絲馬跡，如街道上隨處可見的發電機與軍人、因午夜12時宵禁而瞬間消散的狂歡人群，以及隨時可能因防空襲警報響起而戛然而止的熱鬧街景。事實上，利沃夫3月才遭受戰爭以來最嚴重攻擊，具有400年以上歷史、聯合國教科文組織保護的伯爾納定修道院（Bernardine monastery）慘遭祝融。利沃夫，可說是觀察俄烏戰爭「戰爭與和平二元性」的最佳場域。自2006年擔任利沃夫市長的安德里．薩多維（Andriy Sadovyi），迄今已有20年執政經驗，可說是打造利沃夫成為支援前線的「大後方」，功不可沒的關鍵角色。薩多維指出，利沃夫20%市政預算用於添購軍事裝備並送往戰線；與此同時，這座城市收容來自全國各地的2.7萬位受傷士兵、平民，推出名為「堅不可摧」（Unbroken）的全面性醫療計畫。他曾在2024年到台灣，與高雄締結姊妹市，受訪時提到對台灣卓越醫療技術印象深刻，期盼利沃夫與台灣進一步合作，包括吸引台灣的醫療、無人機及科技產業進駐，並將戰場學習的城市韌性經驗分享給台灣。面對俄烏戰爭，他說，始終希望可以有和平，但停火並不是口頭上簡單說說，「我們需要展現自身實力，俄羅斯只懂實力，所有極權國家都只懂實力，就算我們熱愛民主，但要保護民主就需要明天比今天都強大」，深信民主終將獲得勝利。然而，即便薩多維對於戰爭有信心，利沃夫也付出龐大代價。步出市長室，一旁牆上掛滿一排照片，記錄因戰爭殘疾、努力重建的市民，有人組成輪椅籃球隊、裝著義肢與新婚妻子共舞，但能在戰場平安回到家鄉，已還算幸運。約有10%、約5.8萬位利沃夫市民正在戰場前線，薩多維與市民每天都會佇立在市政廳前廣場上，為戰場死去的利沃夫子民進行追思弔唁。6月19日當天，共有3名市民犧牲，3台靈車駛入廣場，緊隨其後則是死者家屬、從戰場回歸士兵。事後，利沃夫官員幽幽地表示，利沃夫遠離戰區、免於多數戰火，表面上維持著和平景象，但當有高達1成市民參戰，每個人都直接或間接認識，因傷殘疾或不幸陣亡，被戰爭殘酷所波及的家人或朋友。戰爭初期，利沃夫市政廳原先只規劃了一座陣亡士兵墓園，隨著戰爭持續演進，如今第二座墓園也已經滿了，還要再規劃第三座。部分台灣媒體參與軍人公墓哀悼儀式，當發現許多陣亡將士不到40歲就英年早逝，忍不住潸然淚下……位於利沃夫外郊的Unbroken院區是烏克蘭境內最大的醫療設施，前身是蘇聯聯合醫院，戰爭後經過整修，在2023年5月啟用。Unbroken院區兼具緊急治療、傷後復建、醫學院、義肢工廠、心理諮商及社會住宅等不同設施及功能，迄今治癒超過94萬名病患，也正在籌資準備擴充運動治療中心、手術大樓等。值得一提的是，台灣近年捐贈500萬歐元（約新台幣1.8億元），將一棟荒廢的軍醫院重新翻新成「台灣友誼大樓」，預計8月就可以揭幕，屆時將提供51張病床。Unbroken復健中心副代表Yaroslav Zelizko表示，院區有95%的病患都是來自其他地區，2022年許多傷患都是受到槍傷及地雷炸傷，現在更多是無人機造成傷害，所造成的複合性傷害更難處理。正因院區收容許多無人機攻擊傷患，因此遍布手腳截肢，拄著枴杖或坐著輪椅的傷患，偶爾也可以看到連部分護理人員、工作人員也是戴著義肢緩步前行。而部分士兵雖然可以全身而退，但在內心留下不可抹滅的傷痕，罹患創傷後壓力症（PTSD），因此Unbroken院區也設有心理治療及藝術復健等療程。「我們都提醒病患及家屬，他們不可能再回到原本熟識的樣子……但這並不代表他們變得更差，只是不再一樣」，負責介紹藝術治療計畫的Daryna Kikot說明。當戰爭創傷會破壞神經迴路，也有病患表示戰場回來後的自己，體內存在兩個不同人，透過繪畫有助於讓病患表現出內心的情緒，重新接納不同的自己。她展示，病患的繪畫中，有整張紙塗滿黑色，充斥紅色的憤怒筆觸，更有病患畫著散落的人類斷肢及猙獰的吶喊，顯示殘酷戰場對他們內心的影響。而在醫院復健傷患中，烏克蘭裝甲部隊中尉謝爾蓋（音譯）在參與烏克蘭東部頓巴斯地區胡歷達爾（Vuhledar）戰役時因傷退送醫，他先前在外喀爾巴阡州（Zakarpatska）軍醫院待上1年，2月來到Unbroken院區接受更好的治療。他受訪說，自己是遭受無人機手榴彈攻擊，雙腿粉碎性骨折，自己已接受超過20次手術，「次數多到，我早已記不得」，即便他幸運保住雙腿，但也變成了「長短腿」，其中一隻腳短了1.2公分。當被問到如此遭遇下，是否還可能回到戰場？謝爾蓋坦言自己並不肯定，尤其自己的眼睛也有狀況，但仍表達，若條件允許，自己還打算重返戰場，守護自己的國家。