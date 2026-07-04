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▲2026年世界盃16強淘汰賽正式開踢，7月5日凌晨1點由加拿大交手摩洛哥。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/5 加拿大VS摩洛哥基本資訊

📍加拿大VS摩洛哥戰力分析

▲2026世界盃16強賽，加拿大頭號球星兼隊長戴維斯（Alphonso Davies）若能傷癒重返球場，對加拿大來說是一大利多。（圖／美聯社／達志影像）

📍加拿大VS摩洛哥戰術分析

▲摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛哈基米（Achraf Hakimi），他也是摩洛哥國家隊隊長。（圖／美聯社／達志影像）

📍加拿大VS摩洛哥傷兵名單與預測先發

加拿大預測先發（4-4-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 克雷波 Maxime Crépeau 後衛 拉里亞 Richie Laryea 後衛 科尼利厄斯 Derek Cornelius 後衛 邦比托 Moïse Bombito 後衛 強斯頓 Alistair Johnston 中場 米拉爾 Liam Millar 中場 薩利巴 Nathan-Dylan Saliba 中場 尤斯塔基奧 Stephen Eustáquio 中場 布坎南 Tajon Buchanan 前鋒 J.大衛 Jonathan David 前鋒 奧盧瓦塞伊 Tani Oluwaseyi

⚽摩洛哥預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 博諾 Yassine Bounou 後衛 馬茲拉維 Noussair Mazraoui 後衛 里亞德 Chadi Riad 後衛 迪奧普 Issa Diop 後衛 哈基米 Achraf Hakimi 中場 埃爾艾納伊 Neil El Aynaoui 中場 布阿迪 Ayyoub Bouaddi 中場 埃爾哈努斯 Bilal El Khannouss 中場 歐納希 Azzedine Ounahi 中場 塞巴里 Ismael Saibari 前鋒 迪亞斯 Brahim Diaz

📍加拿大VS摩洛哥近期狀態

📍歷史對戰紀錄：

📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單

📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單

📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月5日 凌晨1點 加拿大VS摩洛哥 2 7月5日 凌晨5點 巴拉圭VS法國 3 7月6日 凌晨4點 巴西VS挪威 4 7月6日 上午8點 墨西哥VS英格蘭 5 7月7日 凌晨3點 葡萄牙VS西班牙 6 7月7日 上午8點 美國VS比利時 7 7月8日 凌晨12點 待定 8 7月8日 凌晨4點 瑞士VS待定

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月5日16強淘汰賽，地主之一的加拿大正面對決摩洛哥，爭奪8強門票。加拿大在本屆賽事所取得的成就，早已超出了外界對這支球隊的預期。隊史首場世界盃勝利、首場淘汰賽勝仗，如今將在迎戰4年前在卡達將他們淘汰出局的對手。加拿大最大的關鍵在於當家球星戴維斯（Alphonso Davies），在此役之前，他因傷病問題在小組賽階段大多替補待命，但如今傷勢似乎在關鍵時刻及時痊癒。如果戴維斯能夠以接近滿血的狀態踢滿90分鐘，這場對決的走勢將會更加充滿懸念。加拿大VS摩洛哥（世界盃16強淘汰賽）2026年7月5日 凌晨1點（台灣時間）NRG體育場（休士頓）奧利弗（Michael Oliver，英格蘭）戴維斯的健康狀態是加拿大最大的變數。他在32強對陣南非時僅替補登場15分鐘，賽前報導指出他此役有望先發。總教練馬希（Jesse Marsch）面臨戰術抉擇，若將戴維斯放在左後衛，拉里亞（Richie Laryea）就能專注防守；若將他往前推，整體陣型將完全改變。此外，中場大將缺陣也成加拿大課題，科內 （Ismaël Koné）在小組賽對陣卡達時腿部重傷，這對加拿大的中場防守與逼搶是一大打擊。雖然薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）頂替得不錯，但摩洛哥的中場實力完全是另一個檔次。在對陣南非時踢進傷停補時絕殺球的尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio），其跑動體能與直傳球將是加拿大撕開摩洛哥防線的關鍵。全員健康是摩洛哥的優勢，目前沒有受到傷兵或禁賽困擾，預計將沿用擊敗荷蘭的相同陣容。門將博諾（Yassine Bounou）是摩洛哥核心球員，在對荷蘭的PK大戰中成為英雄，在淘汰賽的重壓下是球隊的定海神針。塞巴里（Ismael Saibari）是目前陣中效率最高的攻擊手，而右後衛哈基米（Achraf Hakimi）的前插助攻則提供了強大的反擊威脅，這往往令對手防不勝防。加拿大球風強調前場高位逼搶與製造混亂，利用尤斯塔基奧的跑動能力和邊路球員的速度來破壞對手的組織。這種大開大合的戰術讓他們在小組賽轟入8球，但這種直來直往的踢法能否撼動摩洛哥嚴密的防守架構，仍是個問號。摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）則構築了紀律嚴明的低位防守，並主要依靠右路的哈基米和左路的埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）進行快速且精準的反擊。荷蘭先前就對摩洛哥的反擊速度束手無策，加拿大的防線若壓得太靠前，將面臨巨大的身後空間危機。這場比賽的關鍵戰場在中場，尤斯塔基奧和薩利巴能否贏下足夠的第2落點球，將決定加拿大能持續前壓，還是被迫陷入被動防守。摩洛哥憑藉豐富的淘汰賽經驗與更優異的防守組織，在90分鐘的正規時間內更被看好；但若戴維斯滿血回歸踢滿全場，加拿大的爆冷機會將大大提升。禁賽：無傷勢疑慮：科內（Ismael Kone，報銷）、弗洛雷斯（Marcelo Flores，膝蓋受傷）禁賽：無傷勢疑慮：無在32強近乎統治了與南非的比賽後，加拿大憑藉第92分鐘的絕殺進球，艱難拿下隊史首場世界盃淘汰賽勝利。激情的主帥馬希將這場16強賽視為「毫無壓力的放手一搏」，他們正力爭成為自2002年以來，首支在隊史前2場世界盃淘汰賽均取得勝利的球隊。摩洛哥同樣在32強經歷了戲劇性的絕平球，在第91分鐘追平荷蘭後，最終在PK大戰中以3：2驚險晉級。摩洛哥在非洲國家盃決賽後已保持9場不敗（6勝3平），且在國際大賽的近8場淘汰賽中成功晉級了6次，心理素質極強。兩隊在上屆2022年世界盃小組賽曾有交手，當時摩洛哥憑藉 Hakim Ziyech 開局把握對方門將失誤破門，最終以2：1擊敗加拿大。在世界盃外的友誼賽歷史中，加拿大同樣落於下風（1984年2：3負、1994年1：1平、2016年0：4慘敗），至今交手未嚐勝績（1平3負）。克雷波（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）邦比托（Moïse Bombito）、科尼利厄斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉里亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）艾哈邁德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、施瓦涅爾（Mathieu Choinière）、尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米拉爾（Liam Millar）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）