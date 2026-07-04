2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月5日16強淘汰賽，地主之一的加拿大正面對決摩洛哥，爭奪8強門票。加拿大在本屆賽事所取得的成就，早已超出了外界對這支球隊的預期。隊史首場世界盃勝利、首場淘汰賽勝仗，如今將在迎戰4年前在卡達將他們淘汰出局的對手。加拿大最大的關鍵在於當家球星戴維斯（Alphonso Davies），在此役之前，他因傷病問題在小組賽階段大多替補待命，但如今傷勢似乎在關鍵時刻及時痊癒。如果戴維斯能夠以接近滿血的狀態踢滿90分鐘，這場對決的走勢將會更加充滿懸念。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強淘汰賽加拿大VS摩洛哥的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/5 加拿大VS摩洛哥基本資訊
📍加拿大VS摩洛哥戰力分析
📍加拿大VS摩洛哥戰術分析
📍加拿大VS摩洛哥預測先發名單與傷兵名單
📍加拿大VS摩洛哥近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/5 加拿大VS摩洛哥基本資訊
📍比賽對戰：加拿大VS摩洛哥（世界盃16強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月5日 凌晨1點（台灣時間）
📍比賽地點：NRG體育場（休士頓）
📍主裁判：奧利弗（Michael Oliver，英格蘭）
📍加拿大VS摩洛哥戰力分析
加拿大：戴維斯的健康狀態是加拿大最大的變數。他在32強對陣南非時僅替補登場15分鐘，賽前報導指出他此役有望先發。總教練馬希（Jesse Marsch）面臨戰術抉擇，若將戴維斯放在左後衛，拉里亞（Richie Laryea）就能專注防守；若將他往前推，整體陣型將完全改變。
此外，中場大將缺陣也成加拿大課題，科內 （Ismaël Koné）在小組賽對陣卡達時腿部重傷，這對加拿大的中場防守與逼搶是一大打擊。雖然薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）頂替得不錯，但摩洛哥的中場實力完全是另一個檔次。在對陣南非時踢進傷停補時絕殺球的尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio），其跑動體能與直傳球將是加拿大撕開摩洛哥防線的關鍵。
摩洛哥：全員健康是摩洛哥的優勢，目前沒有受到傷兵或禁賽困擾，預計將沿用擊敗荷蘭的相同陣容。門將博諾（Yassine Bounou）是摩洛哥核心球員，在對荷蘭的PK大戰中成為英雄，在淘汰賽的重壓下是球隊的定海神針。塞巴里（Ismael Saibari）是目前陣中效率最高的攻擊手，而右後衛哈基米（Achraf Hakimi）的前插助攻則提供了強大的反擊威脅，這往往令對手防不勝防。
📍加拿大VS摩洛哥戰術分析
加拿大：加拿大球風強調前場高位逼搶與製造混亂，利用尤斯塔基奧的跑動能力和邊路球員的速度來破壞對手的組織。這種大開大合的戰術讓他們在小組賽轟入8球，但這種直來直往的踢法能否撼動摩洛哥嚴密的防守架構，仍是個問號。
摩洛哥：摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）則構築了紀律嚴明的低位防守，並主要依靠右路的哈基米和左路的埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）進行快速且精準的反擊。荷蘭先前就對摩洛哥的反擊速度束手無策，加拿大的防線若壓得太靠前，將面臨巨大的身後空間危機。
總結：這場比賽的關鍵戰場在中場，尤斯塔基奧和薩利巴能否贏下足夠的第2落點球，將決定加拿大能持續前壓，還是被迫陷入被動防守。摩洛哥憑藉豐富的淘汰賽經驗與更優異的防守組織，在90分鐘的正規時間內更被看好；但若戴維斯滿血回歸踢滿全場，加拿大的爆冷機會將大大提升。
📍加拿大VS摩洛哥傷兵名單與預測先發
加拿大傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：科內（Ismael Kone，報銷）、弗洛雷斯（Marcelo Flores，膝蓋受傷）
摩洛哥傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽加拿大預測先發（4-4-2）：
⚽摩洛哥預測先發（4-2-3-1）：
📍加拿大VS摩洛哥近期狀態
加拿大：在32強近乎統治了與南非的比賽後，加拿大憑藉第92分鐘的絕殺進球，艱難拿下隊史首場世界盃淘汰賽勝利。激情的主帥馬希將這場16強賽視為「毫無壓力的放手一搏」，他們正力爭成為自2002年以來，首支在隊史前2場世界盃淘汰賽均取得勝利的球隊。
摩洛哥：摩洛哥同樣在32強經歷了戲劇性的絕平球，在第91分鐘追平荷蘭後，最終在PK大戰中以3：2驚險晉級。摩洛哥在非洲國家盃決賽後已保持9場不敗（6勝3平），且在國際大賽的近8場淘汰賽中成功晉級了6次，心理素質極強。
📍歷史對戰紀錄：兩隊在上屆2022年世界盃小組賽曾有交手，當時摩洛哥憑藉 Hakim Ziyech 開局把握對方門將失誤破門，最終以2：1擊敗加拿大。在世界盃外的友誼賽歷史中，加拿大同樣落於下風（1984年2：3負、1994年1：1平、2016年0：4慘敗），至今交手未嚐勝績（1平3負）。
📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單
▪️門將：克雷波（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）
▪️後衛：邦比托（Moïse Bombito）、科尼利厄斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉里亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）
▪️中場：艾哈邁德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、施瓦涅爾（Mathieu Choinière）、尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米拉爾（Liam Millar）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）
▪️前鋒：J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
▪️門將：博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）
▪️後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）
▪️中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）
▪️前鋒：斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/5 加拿大VS摩洛哥基本資訊
📍加拿大VS摩洛哥戰力分析
📍加拿大VS摩洛哥戰術分析
📍加拿大VS摩洛哥預測先發名單與傷兵名單
📍加拿大VS摩洛哥近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：加拿大VS摩洛哥（世界盃16強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月5日 凌晨1點（台灣時間）
📍比賽地點：NRG體育場（休士頓）
📍主裁判：奧利弗（Michael Oliver，英格蘭）
加拿大：戴維斯的健康狀態是加拿大最大的變數。他在32強對陣南非時僅替補登場15分鐘，賽前報導指出他此役有望先發。總教練馬希（Jesse Marsch）面臨戰術抉擇，若將戴維斯放在左後衛，拉里亞（Richie Laryea）就能專注防守；若將他往前推，整體陣型將完全改變。
此外，中場大將缺陣也成加拿大課題，科內 （Ismaël Koné）在小組賽對陣卡達時腿部重傷，這對加拿大的中場防守與逼搶是一大打擊。雖然薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）頂替得不錯，但摩洛哥的中場實力完全是另一個檔次。在對陣南非時踢進傷停補時絕殺球的尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio），其跑動體能與直傳球將是加拿大撕開摩洛哥防線的關鍵。
摩洛哥：全員健康是摩洛哥的優勢，目前沒有受到傷兵或禁賽困擾，預計將沿用擊敗荷蘭的相同陣容。門將博諾（Yassine Bounou）是摩洛哥核心球員，在對荷蘭的PK大戰中成為英雄，在淘汰賽的重壓下是球隊的定海神針。塞巴里（Ismael Saibari）是目前陣中效率最高的攻擊手，而右後衛哈基米（Achraf Hakimi）的前插助攻則提供了強大的反擊威脅，這往往令對手防不勝防。
加拿大：加拿大球風強調前場高位逼搶與製造混亂，利用尤斯塔基奧的跑動能力和邊路球員的速度來破壞對手的組織。這種大開大合的戰術讓他們在小組賽轟入8球，但這種直來直往的踢法能否撼動摩洛哥嚴密的防守架構，仍是個問號。
摩洛哥：摩洛哥總教練沃阿比（Mohamed Ouahbi）則構築了紀律嚴明的低位防守，並主要依靠右路的哈基米和左路的埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）進行快速且精準的反擊。荷蘭先前就對摩洛哥的反擊速度束手無策，加拿大的防線若壓得太靠前，將面臨巨大的身後空間危機。
總結：這場比賽的關鍵戰場在中場，尤斯塔基奧和薩利巴能否贏下足夠的第2落點球，將決定加拿大能持續前壓，還是被迫陷入被動防守。摩洛哥憑藉豐富的淘汰賽經驗與更優異的防守組織，在90分鐘的正規時間內更被看好；但若戴維斯滿血回歸踢滿全場，加拿大的爆冷機會將大大提升。
加拿大傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：科內（Ismael Kone，報銷）、弗洛雷斯（Marcelo Flores，膝蓋受傷）
摩洛哥傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽加拿大預測先發（4-4-2）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|克雷波
|Maxime Crépeau
|後衛
|拉里亞
|Richie Laryea
|後衛
|科尼利厄斯
|Derek Cornelius
|後衛
|邦比托
|Moïse Bombito
|後衛
|強斯頓
|Alistair Johnston
|中場
|米拉爾
|Liam Millar
|中場
|薩利巴
|Nathan-Dylan Saliba
|中場
|尤斯塔基奧
|Stephen Eustáquio
|中場
|布坎南
|Tajon Buchanan
|前鋒
|J.大衛
|Jonathan David
|前鋒
|奧盧瓦塞伊
|Tani Oluwaseyi
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|博諾
|Yassine Bounou
|後衛
|馬茲拉維
|Noussair Mazraoui
|後衛
|里亞德
|Chadi Riad
|後衛
|迪奧普
|Issa Diop
|後衛
|哈基米
|Achraf Hakimi
|中場
|埃爾艾納伊
|Neil El Aynaoui
|中場
|布阿迪
|Ayyoub Bouaddi
|中場
|埃爾哈努斯
|Bilal El Khannouss
|中場
|歐納希
|Azzedine Ounahi
|中場
|塞巴里
|Ismael Saibari
|前鋒
|迪亞斯
|Brahim Diaz
加拿大：在32強近乎統治了與南非的比賽後，加拿大憑藉第92分鐘的絕殺進球，艱難拿下隊史首場世界盃淘汰賽勝利。激情的主帥馬希將這場16強賽視為「毫無壓力的放手一搏」，他們正力爭成為自2002年以來，首支在隊史前2場世界盃淘汰賽均取得勝利的球隊。
摩洛哥：摩洛哥同樣在32強經歷了戲劇性的絕平球，在第91分鐘追平荷蘭後，最終在PK大戰中以3：2驚險晉級。摩洛哥在非洲國家盃決賽後已保持9場不敗（6勝3平），且在國際大賽的近8場淘汰賽中成功晉級了6次，心理素質極強。
📍歷史對戰紀錄：兩隊在上屆2022年世界盃小組賽曾有交手，當時摩洛哥憑藉 Hakim Ziyech 開局把握對方門將失誤破門，最終以2：1擊敗加拿大。在世界盃外的友誼賽歷史中，加拿大同樣落於下風（1984年2：3負、1994年1：1平、2016年0：4慘敗），至今交手未嚐勝績（1平3負）。
📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單
▪️門將：克雷波（Maxime Crépeau）、古德曼（Owen Goodman）、聖克萊爾 （Dayne St. Clair）
▪️後衛：邦比托（Moïse Bombito）、科尼利厄斯（Derek Cornelius）、戴維斯 （Alphonso Davies）、德富熱羅勒（Luc de Fougerolles）、強斯頓（Alistair Johnston） 、瓊斯（Alfie Jones）、拉里亞（Richie Laryea）、西古爾（Niko Sigur）、沃特曼（Joel Waterman）
▪️中場：艾哈邁德（Ali Ahmed）、布坎南（Tajon Buchanan）、施瓦涅爾（Mathieu Choinière）、尤斯塔基奧（Stephen Eustáquio）、弗洛雷斯（Marcelo Flores） 、科內 （Ismaël Koné）、米拉爾（Liam Millar）、奧索里奧（Jonathan Osorio）、 薩利巴（Nathan-Dylan Saliba）、沙菲爾博格（Jacob Shaffelburg）
▪️前鋒：J.大衛（Jonathan David）、P.大衛（Promise David）、拉林（Cyle Larin）、奧盧瓦塞伊（Tani Oluwaseyi）
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
▪️門將：博諾（Yassine Bounou）、穆罕默迪（Munir Mohamedi）、塔格諾蒂（Ahmed Tagnaouti）
▪️後衛：馬茲拉維（Noussair Mazraoui）、薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine）、貝拉馬里（Youssef Belammari）、沙丹尼（Marwane Saadane）、里亞德（Chadi Riad）、迪奧普（Issa Diop）、哈哈爾（Redouane Halhal）、哈基米（Achraf Hakimi）、埃爾瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi）
▪️中場：穆拉貝特（Samir El Mourabet）、布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、埃爾艾納伊（Neil El Aynaoui）、阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat）、歐納希（Azzedine Ounahi）、埃爾哈努斯（Bilal El Khannouss）、塞巴里（Ismael Saibari）
▪️前鋒：斯巴伊（Amine Sbai）、塔爾比（Chemsdine Talbi）、拉希米（Soufiane Rahimi）、卡比（Ayoub El Kaabi）、迪亞斯（Brahim Diaz）、傑西姆（Yassine Gessime）、阿邁穆尼-埃奇古亞貝（Ayoub Amaimouni-Echghouyabe）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月5日
|凌晨1點
|加拿大VS摩洛哥
|2
|7月5日
|凌晨5點
|巴拉圭VS法國
|3
|7月6日
|凌晨4點
|巴西VS挪威
|4
|7月6日
|上午8點
|墨西哥VS英格蘭
|5
|7月7日
|凌晨3點
|葡萄牙VS西班牙
|6
|7月7日
|上午8點
|美國VS比利時
|7
|7月8日
|凌晨12點
|待定
|8
|7月8日
|凌晨4點
|瑞士VS待定
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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|有線電視 (第四台)
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