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▲2026年世界盃16強淘汰賽正式開踢，7月5日凌晨5點由巴拉圭交手法國。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃7/5 巴拉圭VS法國基本資訊

📍巴拉圭VS法國戰力分析

▲巴拉圭最終靠著PK大戰以4：3驚奇淘汰德國，歷史性挺進16強。而締造這場奇蹟的最大功臣，正是26歲門將吉爾（Orlando Gill）。（圖／路透／達志影像）

📍巴拉圭VS法國戰術分析

▲2026年世界盃16強，奪冠大熱門法國強碰巴拉圭，雙方歷史上5次交手，法國取得3勝2和的成績。（圖／美聯社／達志影像）

📍巴拉圭VS法國傷兵名單與預測先發

⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：

位置 姓名 英文姓名 門將 吉爾 Orlando Gill 後衛 卡塞雷斯 Juan Jose Caceres 後衛 卡納萊 Jose Canale 後衛 G.戈麥斯 Gustavo Gomez 後衛 阿隆索 Junior Alonso 中場 阿爾米隆 Miguel Almiron 中場 庫巴斯 Andres Cubas 中場 D.戈麥斯 Diego Gomez 中場 加拉爾薩 Matias Galarza 前鋒 恩西索 Julio Encis 前鋒 阿瓦洛斯 Gabriel Avalos

⚽法國預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 邁尼昂 Mike Maignan 後衛 孔德 Jules Kounde 後衛 薩利巴 William Saliba 後衛 烏帕梅卡諾 Dayay Upamecano 後衛 迪涅 Lucas Digne 中場 拉比奧 Adrien Rabiot 中場 楚阿梅尼 Aurélien Tchouameni 前鋒 登貝萊 Ousmane Dembele 前鋒 奧利塞 Michael Olise 前鋒 巴爾科拉 Bradley Barcola 前鋒 姆巴佩 Kylian Mbappe

📍巴拉圭VS法國近期狀態

📍歷史對戰紀錄：

📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單

📍2026世界盃法國國家隊球員名單

📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月5日 凌晨1點 加拿大VS摩洛哥 2 7月5日 凌晨5點 巴拉圭VS法國 3 7月6日 凌晨4點 巴西VS挪威 4 7月6日 上午8點 墨西哥VS英格蘭 5 7月7日 凌晨3點 葡萄牙VS西班牙 6 7月7日 上午8點 美國VS比利時 7 7月8日 凌晨12點 待定 8 7月8日 凌晨4點 瑞士VS待定

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月5日16強淘汰賽，巴拉圭與法國正面交鋒，爭奪8強淘汰賽門票。巴拉圭先前在PK大戰中爆冷淘汰德國，演出本屆賽事最大的冷門，然而他們迎來的獎勵，卻是淘汰賽中最硬的一場硬仗「對決法國」。巴拉圭將故技重施，透過全力死守來消耗並挫敗法國，並寄望利用反擊或定位球偷襲進球。巴拉圭或許能取得1到2次的進攻機會，但關鍵在於他們能否把握住，因為法國絕不會像德國那樣錯失門前機會。巴拉圭VS法國（世界盃16強淘汰賽）2026年7月5日 凌晨5點（台灣時間）林肯金融球場（費城）坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev，烏茲別克）巴拉圭： 兩位鋒線主力恩西索（Julio Enciso）與阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）目前都名列觀察名單，雖然仍出現在預測先發中，但具體狀況需密切注意。中場核心戈麥斯（Diego Gomez）禁賽期滿復出，對球隊是一劑強心針。而先前在對德國PK球大戰中表現神勇的門將吉爾（Orlando Gill），將是巴拉圭此役能否再度爆冷的重中之重。後衛阿爾德雷特（Omar Alderete）的缺陣對防線是個隱憂。巴拉圭將維持防守深蹲、保持陣型緊湊，盡可能降低比賽節奏，並將反擊希望寄託在恩西索身上。目前陣容健康，即便是進行輪換，實力也幾乎不受影響，這在淘汰賽階段是極大的奢侈。姆巴佩（Kylian Mbappe）將領銜這條豪華鋒線，登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）負責提供創造力，巴爾科拉（Bradley Barcola）則在左路展現速度。中場由拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）搭檔。圖拉姆（Marcus Thuram）雖有小腿傷勢，但他本就不在預測先發內。法國看起來具備真正的冠軍相，當比賽節奏拉開、讓姆巴佩有衝刺空間時，法國最具威脅。面對巴拉圭的防守陣，法國需要保持耐心，但他們擁有足夠的終結者來把握機會，這正是德國先前破門乏術的對比。巴拉圭將拿出他們的看家本領，在禁區前沿深度退守，全力保護門將吉爾，並等待時機釋放恩西索的反擊速度，或是透過定位球製造威脅。擊敗德國的結果證明了這套藍圖確實可行，但前提是巴拉圭必須把握住那微乎其微的機會，並且長時間在懸崖邊緣極限防守。面對法國，他們的紀律性和門前把握度必須要比上一場更加完美。法國則將牢牢掌控球權並不斷尋找防線破綻，利用姆巴佩的跑動來拉扯巴拉圭的防線，並依靠登貝萊和奧利塞的創造力來解鎖僵局。儘管法國有時會在上半場踢得相對慢熱，但他們的球員實力終究會接管比賽。最關鍵的分水嶺在於，法國的進球能力遠高於德國。巴拉圭可能整場只會獲得2、3次不完美的機會，若無法率先破門像打亂德國那樣去動搖法國，法國預計能穩穩把握住自己的機會並拉開比分，這很有可能演變成一場面向法國的完勝。禁賽：無傷勢疑慮：阿爾德雷特（Omar Alderete，膝蓋受傷）禁賽：無傷勢疑慮：圖拉姆（Marcus Thuram，小腿受傷）在32強PK大戰中淘汰德國，演出本屆最大震驚。距離追平隊史世界盃最佳戰績（2010年闖進8強）僅一步之遙，巴拉圭首戰1：4大敗時簡直不可想像。隨後主帥阿爾法羅（Gustavo Alfaro）率隊重振旗鼓，近3場不敗（2勝1平）且僅失1球。面對世界頂尖鋒線，他們的防線必須毫無瑕疵，更何況巴拉圭在歷史上的6場世界盃淘汰賽中，僅僅攻入過1球。法國近期完全沒有進球熄火的問題，32強以3：0輕取瑞典，這已經是他們連續第5場比賽至少攻入3球。如此恐怖的火力正是被強烈看好奪冠的原因。法國在世界盃16強階段的歷史戰績極佳，目前已保持7場不敗；在近23場世界盃比賽中也僅輸了2場（18勝3平2負）。身為2018年冠軍和2022年亞軍，他們仍有極大希望成為世界盃歷史上第3支連續3屆殺入決賽的超級強權。兩隊在世界盃歷史上有過恩怨。首次交手要追溯到1958年世界盃，當時巴拉圭曾以3：2領先，但法國隨後上演瘋狂反撲，最終以7：3大勝。另一次則是在1998年世界盃的16強賽，當年的奪冠主辦國法國，苦戰到第114分鐘才靠著勃朗（Laurent Blanc）的黃金進球，艱難擊敗頑強的巴拉圭。歷史規律顯而易見：巴拉圭總能讓法國陷入苦戰，但法國最終總能找到破門的方法（歷史交手5次，法國3勝2和保持不敗）。費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、G.戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）索薩（Ramon Sosa）、D.戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）▪️邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）▪️迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）▪️坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）▪️阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）