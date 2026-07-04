2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）7月5日16強淘汰賽，巴拉圭與法國正面交鋒，爭奪8強淘汰賽門票。巴拉圭先前在PK大戰中爆冷淘汰德國，演出本屆賽事最大的冷門，然而他們迎來的獎勵，卻是淘汰賽中最硬的一場硬仗「對決法國」。巴拉圭將故技重施，透過全力死守來消耗並挫敗法國，並寄望利用反擊或定位球偷襲進球。巴拉圭或許能取得1到2次的進攻機會，但關鍵在於他們能否把握住，因為法國絕不會像德國那樣錯失門前機會。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強淘汰賽巴拉圭VS法國的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃7/5 巴拉圭VS法國基本資訊
📍巴拉圭VS法國戰力分析
📍巴拉圭VS法國戰術分析
📍巴拉圭VS法國預測先發名單與傷兵名單
📍巴拉圭VS法國近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃7/5 巴拉圭VS法國基本資訊
📍比賽對戰：巴拉圭VS法國（世界盃16強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月5日 凌晨5點（台灣時間）
📍比賽地點：林肯金融球場（費城）
📍主裁判：坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev，烏茲別克）
📍巴拉圭VS法國戰力分析
巴拉圭： 兩位鋒線主力恩西索（Julio Enciso）與阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）目前都名列觀察名單，雖然仍出現在預測先發中，但具體狀況需密切注意。中場核心戈麥斯（Diego Gomez）禁賽期滿復出，對球隊是一劑強心針。
而先前在對德國PK球大戰中表現神勇的門將吉爾（Orlando Gill），將是巴拉圭此役能否再度爆冷的重中之重。後衛阿爾德雷特（Omar Alderete）的缺陣對防線是個隱憂。巴拉圭將維持防守深蹲、保持陣型緊湊，盡可能降低比賽節奏，並將反擊希望寄託在恩西索身上。
法國：目前陣容健康，即便是進行輪換，實力也幾乎不受影響，這在淘汰賽階段是極大的奢侈。姆巴佩（Kylian Mbappe）將領銜這條豪華鋒線，登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）負責提供創造力，巴爾科拉（Bradley Barcola）則在左路展現速度。中場由拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）搭檔。圖拉姆（Marcus Thuram）雖有小腿傷勢，但他本就不在預測先發內。
法國看起來具備真正的冠軍相，當比賽節奏拉開、讓姆巴佩有衝刺空間時，法國最具威脅。面對巴拉圭的防守陣，法國需要保持耐心，但他們擁有足夠的終結者來把握機會，這正是德國先前破門乏術的對比。
📍巴拉圭VS法國戰術分析
巴拉圭：巴拉圭將拿出他們的看家本領，在禁區前沿深度退守，全力保護門將吉爾，並等待時機釋放恩西索的反擊速度，或是透過定位球製造威脅。擊敗德國的結果證明了這套藍圖確實可行，但前提是巴拉圭必須把握住那微乎其微的機會，並且長時間在懸崖邊緣極限防守。面對法國，他們的紀律性和門前把握度必須要比上一場更加完美。
法國：法國則將牢牢掌控球權並不斷尋找防線破綻，利用姆巴佩的跑動來拉扯巴拉圭的防線，並依靠登貝萊和奧利塞的創造力來解鎖僵局。儘管法國有時會在上半場踢得相對慢熱，但他們的球員實力終究會接管比賽。最關鍵的分水嶺在於，法國的進球能力遠高於德國。
總結：巴拉圭可能整場只會獲得2、3次不完美的機會，若無法率先破門像打亂德國那樣去動搖法國，法國預計能穩穩把握住自己的機會並拉開比分，這很有可能演變成一場面向法國的完勝。
📍巴拉圭VS法國傷兵名單與預測先發
巴拉圭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿爾德雷特（Omar Alderete，膝蓋受傷）
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：圖拉姆（Marcus Thuram，小腿受傷）
預測先發陣容
⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：
⚽法國預測先發（4-2-3-1）：
📍巴拉圭VS法國近期狀態
巴拉圭：在32強PK大戰中淘汰德國，演出本屆最大震驚。距離追平隊史世界盃最佳戰績（2010年闖進8強）僅一步之遙，巴拉圭首戰1：4大敗時簡直不可想像。隨後主帥阿爾法羅（Gustavo Alfaro）率隊重振旗鼓，近3場不敗（2勝1平）且僅失1球。面對世界頂尖鋒線，他們的防線必須毫無瑕疵，更何況巴拉圭在歷史上的6場世界盃淘汰賽中，僅僅攻入過1球。
法國：法國近期完全沒有進球熄火的問題，32強以3：0輕取瑞典，這已經是他們連續第5場比賽至少攻入3球。如此恐怖的火力正是被強烈看好奪冠的原因。法國在世界盃16強階段的歷史戰績極佳，目前已保持7場不敗；在近23場世界盃比賽中也僅輸了2場（18勝3平2負）。身為2018年冠軍和2022年亞軍，他們仍有極大希望成為世界盃歷史上第3支連續3屆殺入決賽的超級強權。
📍歷史對戰紀錄：兩隊在世界盃歷史上有過恩怨。首次交手要追溯到1958年世界盃，當時巴拉圭曾以3：2領先，但法國隨後上演瘋狂反撲，最終以7：3大勝。另一次則是在1998年世界盃的16強賽，當年的奪冠主辦國法國，苦戰到第114分鐘才靠著勃朗（Laurent Blanc）的黃金進球，艱難擊敗頑強的巴拉圭。
歷史規律顯而易見：巴拉圭總能讓法國陷入苦戰，但法國最終總能找到破門的方法（歷史交手5次，法國3勝2和保持不敗）。
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
▪️門將：費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）
▪️後衛：貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、G.戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）
▪️中場：索薩（Ramon Sosa）、D.戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
▪️前鋒：薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃7/5 巴拉圭VS法國基本資訊
📍巴拉圭VS法國戰力分析
📍巴拉圭VS法國戰術分析
📍巴拉圭VS法國預測先發名單與傷兵名單
📍巴拉圭VS法國近期狀態
📍歷史對戰紀錄
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：巴拉圭VS法國（世界盃16強淘汰賽）
📍比賽時間：2026年7月5日 凌晨5點（台灣時間）
📍比賽地點：林肯金融球場（費城）
📍主裁判：坦塔舍夫（Ilgiz Tantashev，烏茲別克）
巴拉圭： 兩位鋒線主力恩西索（Julio Enciso）與阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）目前都名列觀察名單，雖然仍出現在預測先發中，但具體狀況需密切注意。中場核心戈麥斯（Diego Gomez）禁賽期滿復出，對球隊是一劑強心針。
而先前在對德國PK球大戰中表現神勇的門將吉爾（Orlando Gill），將是巴拉圭此役能否再度爆冷的重中之重。後衛阿爾德雷特（Omar Alderete）的缺陣對防線是個隱憂。巴拉圭將維持防守深蹲、保持陣型緊湊，盡可能降低比賽節奏，並將反擊希望寄託在恩西索身上。
法國：目前陣容健康，即便是進行輪換，實力也幾乎不受影響，這在淘汰賽階段是極大的奢侈。姆巴佩（Kylian Mbappe）將領銜這條豪華鋒線，登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）負責提供創造力，巴爾科拉（Bradley Barcola）則在左路展現速度。中場由拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）搭檔。圖拉姆（Marcus Thuram）雖有小腿傷勢，但他本就不在預測先發內。
法國看起來具備真正的冠軍相，當比賽節奏拉開、讓姆巴佩有衝刺空間時，法國最具威脅。面對巴拉圭的防守陣，法國需要保持耐心，但他們擁有足夠的終結者來把握機會，這正是德國先前破門乏術的對比。
巴拉圭：巴拉圭將拿出他們的看家本領，在禁區前沿深度退守，全力保護門將吉爾，並等待時機釋放恩西索的反擊速度，或是透過定位球製造威脅。擊敗德國的結果證明了這套藍圖確實可行，但前提是巴拉圭必須把握住那微乎其微的機會，並且長時間在懸崖邊緣極限防守。面對法國，他們的紀律性和門前把握度必須要比上一場更加完美。
法國：法國則將牢牢掌控球權並不斷尋找防線破綻，利用姆巴佩的跑動來拉扯巴拉圭的防線，並依靠登貝萊和奧利塞的創造力來解鎖僵局。儘管法國有時會在上半場踢得相對慢熱，但他們的球員實力終究會接管比賽。最關鍵的分水嶺在於，法國的進球能力遠高於德國。
總結：巴拉圭可能整場只會獲得2、3次不完美的機會，若無法率先破門像打亂德國那樣去動搖法國，法國預計能穩穩把握住自己的機會並拉開比分，這很有可能演變成一場面向法國的完勝。
巴拉圭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿爾德雷特（Omar Alderete，膝蓋受傷）
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：圖拉姆（Marcus Thuram，小腿受傷）
預測先發陣容
⚽巴拉圭預測先發（4-4-2）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|吉爾
|Orlando Gill
|後衛
|卡塞雷斯
|Juan Jose Caceres
|後衛
|卡納萊
|Jose Canale
|後衛
|G.戈麥斯
|Gustavo Gomez
|後衛
|阿隆索
|Junior Alonso
|中場
|阿爾米隆
|Miguel Almiron
|中場
|庫巴斯
|Andres Cubas
|中場
|D.戈麥斯
|Diego Gomez
|中場
|加拉爾薩
|Matias Galarza
|前鋒
|恩西索
|Julio Encis
|前鋒
|阿瓦洛斯
|Gabriel Avalos
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|邁尼昂
|Mike Maignan
|後衛
|孔德
|Jules Kounde
|後衛
|薩利巴
|William Saliba
|後衛
|烏帕梅卡諾
|Dayay Upamecano
|後衛
|迪涅
|Lucas Digne
|中場
|拉比奧
|Adrien Rabiot
|中場
|楚阿梅尼
|Aurélien Tchouameni
|前鋒
|登貝萊
|Ousmane Dembele
|前鋒
|奧利塞
|Michael Olise
|前鋒
|巴爾科拉
|Bradley Barcola
|前鋒
|姆巴佩
|Kylian Mbappe
巴拉圭：在32強PK大戰中淘汰德國，演出本屆最大震驚。距離追平隊史世界盃最佳戰績（2010年闖進8強）僅一步之遙，巴拉圭首戰1：4大敗時簡直不可想像。隨後主帥阿爾法羅（Gustavo Alfaro）率隊重振旗鼓，近3場不敗（2勝1平）且僅失1球。面對世界頂尖鋒線，他們的防線必須毫無瑕疵，更何況巴拉圭在歷史上的6場世界盃淘汰賽中，僅僅攻入過1球。
法國：法國近期完全沒有進球熄火的問題，32強以3：0輕取瑞典，這已經是他們連續第5場比賽至少攻入3球。如此恐怖的火力正是被強烈看好奪冠的原因。法國在世界盃16強階段的歷史戰績極佳，目前已保持7場不敗；在近23場世界盃比賽中也僅輸了2場（18勝3平2負）。身為2018年冠軍和2022年亞軍，他們仍有極大希望成為世界盃歷史上第3支連續3屆殺入決賽的超級強權。
📍歷史對戰紀錄：兩隊在世界盃歷史上有過恩怨。首次交手要追溯到1958年世界盃，當時巴拉圭曾以3：2領先，但法國隨後上演瘋狂反撲，最終以7：3大勝。另一次則是在1998年世界盃的16強賽，當年的奪冠主辦國法國，苦戰到第114分鐘才靠著勃朗（Laurent Blanc）的黃金進球，艱難擊敗頑強的巴拉圭。
歷史規律顯而易見：巴拉圭總能讓法國陷入苦戰，但法國最終總能找到破門的方法（歷史交手5次，法國3勝2和保持不敗）。
📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單
▪️門將：費爾南德斯（Gatito Fernandez）、吉爾（Orlando Gill）、奧爾維拉（Gaston Olveira）
▪️後衛：貝拉斯克斯（Gustavo Velazquez）、阿爾德雷特（Omar Alderete）、卡塞雷斯（Juan Jose Caceres）、巴爾布埃納（Fabian Balbuena）、阿隆索（Junior Alonso）、卡納萊（Jose Canale）、G.戈麥斯（Gustavo Gomez）、邁達納（Alexandro Maidana）
▪️中場：索薩（Ramon Sosa）、D.戈麥斯（Diego Gomez）、阿爾米隆（Miguel Almiron）、毛里西奧（Mauricio Magalhaes Prado）、庫巴斯（Andres Cubas）、博巴迪利亞（Damian Bobadilla）、奧赫達（Braian Ojeda）、加拉爾薩（Matias Galarza）、卡巴列羅（Gustavo Caballero）
▪️前鋒：薩納布里亞（Antonio Sanabria）、加馬拉（Alejandro Romero Gamarra）、阿爾塞（Alex Arce）、恩西索（Julio Enciso）、阿瓦洛斯（Gabriel Avalos）、皮塔（Isidro Pitta）
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、楚阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃16強淘汰賽賽程表
|場次
|日期
|時間
|對戰組合
|1
|7月5日
|凌晨1點
|加拿大VS摩洛哥
|2
|7月5日
|凌晨5點
|巴拉圭VS法國
|3
|7月6日
|凌晨4點
|巴西VS挪威
|4
|7月6日
|上午8點
|墨西哥VS英格蘭
|5
|7月7日
|凌晨3點
|葡萄牙VS西班牙
|6
|7月7日
|上午8點
|美國VS比利時
|7
|7月8日
|凌晨12點
|待定
|8
|7月8日
|凌晨4點
|瑞士VS待定
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
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|有線電視 (第四台)
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