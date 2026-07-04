台灣夜市文化非常興盛，從北到南有大大小小的夜市，美食攤位深受民眾以及觀光客喜愛，然而你知道現在台灣最夯的夜市是哪裡嗎？根據《Social Lab社群實驗室》公布最新十大熱門夜市網路聲量排行榜，冠軍由台中「逢甲夜市」奪下冠軍，不過如果依照遊客人數來比拼的話，則是由嘉義的「文化路夜市」奪冠哦！
台灣熱門夜市「網路聲量排行榜」！冠軍逢甲夜市拿下、黑馬桃園觀光夜市
根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「全台夜市排行」相關話題網路聲量，最常被網友搜尋、提到的就是位於台中的「逢甲夜市」，眾多美食攤位，從本土食物到異國料理，是不少遊客造訪台中時的熱門行程之一。不過即便是聲量第一，但在地人都清楚知道，受到少子化衝擊影響，逢甲夜市的人潮其實大不如以前，尤其平日時人潮真的不多。
至於第二名至第五名，則分別是「士林夜市」、「饒河街觀光夜市」、「桃園觀光夜市」以及「寧夏夜市」。其中士林夜市交通方便，商圈規模大、國際名聲也有，是不少外國人來時都會造訪的夜市之一，不過在地人卻是已經逛到不想再逛；而饒河夜市、寧夏夜市本來就是大熱門，近幾年更有輝達執行長黃仁勳加持過，相關店家也是一炮而紅；最讓人意外的就是桃園觀光夜市，原本大家去桃園只會去中原夜市、中壢夜市，沒想到最近桃園觀光夜市成為榜單中聲量黑馬。
台灣最強夜市真的大洗牌！嘉義文化路夜市4個月吸455萬人
然而網路聲量不等於人潮，其實根據觀光署最新的統計報告顯示，扣掉綜合商圈型的夜市的話，全台觀光夜市遊客最多的是由「嘉義文化路夜市」奪下，今年前4個月就已經吸引455萬餘人，台北饒河夜市則是緊追在後，前4個月也有435萬餘人前往；第三名則由網路聲量最高的台中逢甲夜市拿下，4個月有357萬人朝聖；第四名及第五名分別為「台中廟東夜市（267萬人）」、「台北士林夜市（256萬人）」。
過去統計文化路夜市還沒登頂時，前面幾大夜市就包括饒河、士林、逢甲在互相競爭，但自從文化路夜市登錄之後，就直接空降冠軍寶座；另外台中廟東夜市也是入列之後就擠進前五名，顯示台灣遊客現在去台中玩，不再只能逛一中街、逢甲夜市，還多了廟東夜市的選擇，整個排行榜跟兩三年前已經完全呈現洗牌狀態。
嘉義文化路夜市在哪？逛過真實評價、推薦美食一次收藏
而這個文化路夜市位於嘉義市東區，是從民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路，全長大約500公尺，是南部全年無休的夜市之一。筆直的一條街上，兩側擺滿了許多豐富的美食小吃攤位，不僅是在地人晚餐覓食好去處，觀光客每次去嘉義遊玩時，必定都會安排去逛一下文化路夜市。
《NOWNEWS》記者也曾經去過2次文化路夜市，附近車位很難找，建議開車直接就找付費停車場，一整條路上要吃喝玩全部通通都有，美食豐富性絕對完勝很多觀光夜市，重點是逛起來並不會到非常人擠人，還算舒適的空間。最推薦大家先鎖定雞肉飯開吃，選自己喜歡的就好，像是噴水雞肉飯、郭家粿仔湯雞肉飯、 阿霞火雞肉飯這幾間都被友人盛讚，整體逛起來可以給到4.5顆星的評價。
另外小吃類記者推薦「阿娥豆花」、「黃毛ㄚ頭（東山鴨頭）」、「方櫃仔滷味」、「蘇記紅豆餅」、「源興御香屋（手搖店）」等，林聰明沙鍋魚頭倒是現在不用在當地排隊吃，現在其他縣市也能吃到，要吃就吃嘉義才吃得到的！只能說，如果你這輩子都還沒去過文化路夜市，下回到嘉義去玩時，真的可以考慮朝聖一下囉！
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根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「全台夜市排行」相關話題網路聲量，最常被網友搜尋、提到的就是位於台中的「逢甲夜市」，眾多美食攤位，從本土食物到異國料理，是不少遊客造訪台中時的熱門行程之一。不過即便是聲量第一，但在地人都清楚知道，受到少子化衝擊影響，逢甲夜市的人潮其實大不如以前，尤其平日時人潮真的不多。
至於第二名至第五名，則分別是「士林夜市」、「饒河街觀光夜市」、「桃園觀光夜市」以及「寧夏夜市」。其中士林夜市交通方便，商圈規模大、國際名聲也有，是不少外國人來時都會造訪的夜市之一，不過在地人卻是已經逛到不想再逛；而饒河夜市、寧夏夜市本來就是大熱門，近幾年更有輝達執行長黃仁勳加持過，相關店家也是一炮而紅；最讓人意外的就是桃園觀光夜市，原本大家去桃園只會去中原夜市、中壢夜市，沒想到最近桃園觀光夜市成為榜單中聲量黑馬。
然而網路聲量不等於人潮，其實根據觀光署最新的統計報告顯示，扣掉綜合商圈型的夜市的話，全台觀光夜市遊客最多的是由「嘉義文化路夜市」奪下，今年前4個月就已經吸引455萬餘人，台北饒河夜市則是緊追在後，前4個月也有435萬餘人前往；第三名則由網路聲量最高的台中逢甲夜市拿下，4個月有357萬人朝聖；第四名及第五名分別為「台中廟東夜市（267萬人）」、「台北士林夜市（256萬人）」。
過去統計文化路夜市還沒登頂時，前面幾大夜市就包括饒河、士林、逢甲在互相競爭，但自從文化路夜市登錄之後，就直接空降冠軍寶座；另外台中廟東夜市也是入列之後就擠進前五名，顯示台灣遊客現在去台中玩，不再只能逛一中街、逢甲夜市，還多了廟東夜市的選擇，整個排行榜跟兩三年前已經完全呈現洗牌狀態。
而這個文化路夜市位於嘉義市東區，是從民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路，全長大約500公尺，是南部全年無休的夜市之一。筆直的一條街上，兩側擺滿了許多豐富的美食小吃攤位，不僅是在地人晚餐覓食好去處，觀光客每次去嘉義遊玩時，必定都會安排去逛一下文化路夜市。
《NOWNEWS》記者也曾經去過2次文化路夜市，附近車位很難找，建議開車直接就找付費停車場，一整條路上要吃喝玩全部通通都有，美食豐富性絕對完勝很多觀光夜市，重點是逛起來並不會到非常人擠人，還算舒適的空間。最推薦大家先鎖定雞肉飯開吃，選自己喜歡的就好，像是噴水雞肉飯、郭家粿仔湯雞肉飯、 阿霞火雞肉飯這幾間都被友人盛讚，整體逛起來可以給到4.5顆星的評價。