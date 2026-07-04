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台灣熱門夜市「網路聲量排行榜」！冠軍逢甲夜市拿下、黑馬桃園觀光夜市

最常被網友搜尋、提到的就是位於台中的「逢甲夜市」

至於第二名至第五名，則分別是「士林夜市」、「饒河街觀光夜市」、「桃園觀光夜市」以及「寧夏夜市」。

▲全台灣夜市網路聲量最高前十名，冠軍由台中逢甲夜市奪下，其次為士林夜市、饒河夜市。（圖/Social Lab社群實驗室提供）

台灣最強夜市真的大洗牌！嘉義文化路夜市4個月吸455萬人

全台觀光夜市遊客最多的是由「嘉義文化路夜市」奪下，今年前4個月就已經吸引455萬餘人

整個排行榜跟兩三年前已經完全呈現洗牌狀態。

▲位於嘉義的文化路夜市，今年前4個月就吸引高達455萬人朝聖，成為全台灣最強第一的觀光夜市。（圖/觀光署提供）

嘉義文化路夜市在哪？逛過真實評價、推薦美食一次收藏

附近車位很難找，建議開車直接就找付費停車場

整體逛起來可以給到4.5顆星的評價。