印尼一架飛機2日早上在巴布亞高地降落後失聯，隨後巴布亞地區的分離主義叛軍－西巴布亞民族解放軍（TPNPB）便宣稱，襲擊該架飛機、擊斃美國籍機師戈斯林（Nicholas F Gosselin）。印尼軍方則證實，已找到被燒毀的飛機及戈斯林遺體。
綜合外媒報導，TPNPB發言人桑博姆（Sebby Sambom）宣稱，該組織認為，民航機被用於支持印尼政府的軍事行動，協助印尼軍隊運送部隊或後勤物資，故禁止所有航班飛越這片地區，一旦發現、下達通牒無果後便會開火。
桑博姆並補充說，這次襲擊是對印尼、美國政府的警告，指責他們未能解決印尼軍方與TPNPB之間的衝突根源。
報導指出，印尼政府與西巴布亞原住民之間的衝突已持續多年，自1969年巴布亞被併入印尼後，雙方武裝衝突已導致不少平民傷亡、流離失所。
要注意的是，外籍機師在當地遭受人身安全威脅已非首次。2024年，就曾有紐西蘭籍機師梅藤斯（Philip Mehrtens）遭囚禁長達19個月，歷經各方漫長談判，最終才平安獲釋。
相較於梅藤斯，另1名紐西蘭直升機飛行員康寧（Glen Malcolm Conning）就沒那麼幸運，在梅爾滕斯獲釋前1個月，於巴布亞中部省分偏遠地區降落後便遭TPNPB民兵槍殺。
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桑博姆並補充說，這次襲擊是對印尼、美國政府的警告，指責他們未能解決印尼軍方與TPNPB之間的衝突根源。
報導指出，印尼政府與西巴布亞原住民之間的衝突已持續多年，自1969年巴布亞被併入印尼後，雙方武裝衝突已導致不少平民傷亡、流離失所。
要注意的是，外籍機師在當地遭受人身安全威脅已非首次。2024年，就曾有紐西蘭籍機師梅藤斯（Philip Mehrtens）遭囚禁長達19個月，歷經各方漫長談判，最終才平安獲釋。
相較於梅藤斯，另1名紐西蘭直升機飛行員康寧（Glen Malcolm Conning）就沒那麼幸運，在梅爾滕斯獲釋前1個月，於巴布亞中部省分偏遠地區降落後便遭TPNPB民兵槍殺。