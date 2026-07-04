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▲埃及後衛阿卜德爾馬吉德（Hossam Abdelmaguid）踢進致勝12碼，讓埃及在PK大戰淘汰澳洲，寫下隊史新頁。（圖／路透／達志影像）

▲澳洲在PK大戰中由蘇塔爾（Harry Souttar）踢飛、赫林頓（Lucas Herrington）擊中橫樑，最終以2：4敗給埃及，無緣世界盃16強。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽上演歷史性一戰！「法老王」埃及在正規賽與延長賽後和澳洲踢成1：1平手，最終靠12碼PK大戰以4：2勝出，隊史首度闖進世界盃16強。埃及隊長薩拉赫（Mohamed Salah）雖然本場受到傷勢影響，整體表現不算搶眼，但仍在PK大戰穩穩命中，幫助球隊寫下歷史。埃及下一輪將對上阿根廷與維德角之戰的勝方，若衛冕軍阿根廷順利過關，薩拉赫就有機會在16強正面對決梅西（Lionel Messi）。埃及與澳洲之戰踢得相當緊繃，兩隊都從未在男子世界盃淘汰賽贏球，因此本場不只是晉級戰，更是改寫隊史的一役。雙方在正規90分鐘踢成1：1平手，延長賽也無法分出勝負，最終進入12碼PK大戰。澳洲總教練波波維奇（Tony Popovic）在PK前最後時刻換上經驗豐富的門將萊恩（Mathew Ryan），試圖複製「門將奇兵」劇本，但澳洲第一點就由蘇塔爾（Harry Souttar）踢飛，開局立刻陷入被動。接下來雙方多名球員相繼命中，薩拉赫也冷靜罰進關鍵12碼。隨後澳洲18歲後衛赫林頓（Lucas Herrington）擊中橫樑，讓埃及取得巨大優勢。最後，阿卜德爾馬吉德（Hossam Abdelmaguid）操刀命中致勝點，幫助埃及以PK大戰4：2勝出，隊史首度挺進世界盃16強。本場比賽開局其實是澳洲先製造威脅。開賽不到5分鐘，沃爾帕托（Cristian Volpato）一腳射門擊中橫樑，差點幫助澳洲取得夢幻開局。不過率先破門的是埃及。第13分鐘，哈費茲（Karim Hafez）從邊路送出傳中，阿舒爾（Emam Ashour）在後點把握機會頭槌破門，幫助埃及取得1：0領先。這也是阿舒爾本屆世界盃個人第2顆進球。落後的澳洲被迫加強進攻，但上半場整體火力有限，直到第55分鐘才扳平比分。澳洲開出一記弧線定位球，埃及後衛哈尼（Mohamed Hany）在壓力下不慎頭槌自擺烏龍，讓澳洲追成1：1。這也是哈尼本屆世界盃第2次烏龍球。埃及隊長薩拉赫本場帶著腿後肌傷勢復出，整體狀態明顯受到影響。正規時間前45分鐘，他在澳洲高強度對抗與嚴密盯防下幾乎沒有太多發揮空間，進攻端存在感有限。下半場與延長賽，薩拉赫仍努力尋找機會，但射門品質不如巔峰時期，延長賽一次右腳射門也高出橫樑。不過真正進入PK大戰後，薩拉赫展現巨星心理素質，面對巨大壓力仍冷靜命中，為埃及穩住局面。當阿卜德爾馬吉德踢進致勝12碼後，薩拉赫也激動落下喜悅的眼淚。對這位埃及足球最大招牌來說，這不只是一次晉級，更是帶領國家隊突破世界盃歷史的重要時刻。澳洲本場同樣距離歷史只差一步。總教練波波維奇在PK大戰前換上老經驗門將萊恩，試圖用經驗與氣勢干擾埃及球員，但這次賭注沒有成功。澳洲第一點蘇塔爾直接將球踢飛，讓球隊一開始就落後。雖然之後澳洲一度靠其他球員命中保住希望，但年僅18歲的赫林頓在關鍵時刻擊中橫樑，等於把晉級主導權交給埃及。相較之下，埃及在PK大戰中展現更穩定的心理素質，最終以4：2淘汰澳洲，也讓「袋鼠軍團」的世界盃之旅心碎告終。埃及下一戰可能碰阿根廷 薩拉赫有望對決梅西埃及晉級後，16強對手將是阿根廷與維德角之戰的勝方。若衛冕軍阿根廷沒有爆冷出局，埃及下一戰就將面對梅西領軍的阿根廷，屆時也可能上演薩拉赫與梅西的巨星對決。對埃及來說，這次已經創下隊史最佳成績，首度在世界盃淘汰賽贏球，也首度挺進16強。即使下一輪可能面對強大的阿根廷，這支「法老軍團」已經證明自己能在高壓比賽中撐到最後，並靠PK大戰寫下歷史。