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在2026年世界盃32強淘汰賽中，衛冕冠軍阿根廷迎戰本屆最大黑馬維德角（佛得角）。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）再度迎來職業生涯的史詩級里程碑，此役他不僅寫下世界盃史上首位「30場出賽」的壯舉，更在上半場攻入個人世界盃生涯第20顆進球，一戰狂刷10大歷史紀錄。面對本屆曾零封西班牙、逼平烏拉圭的頑強維德角，阿根廷開局陷入苦戰。直到比賽第29分鐘，利桑德羅（Lisandro Martinez）從中圈送出一記精準的過頂長傳，梅西心領神會反越位前插挺進禁區，以一記充滿美感的停球後快速捅射破門，幫助阿根廷打破僵局取得1：0領先，全場球迷瞬間陷入瘋狂。這顆進球不僅是梅西在世界盃生涯的第20個進球，更讓他達成了前無古人的「世界盃全輪次進球」壯舉。早在2022年卡達世界盃奪冠時，國際足總（FIFA）就曾認證梅西是史上首位在小組賽、16強賽、1/4決賽、準決賽與決賽「每輪皆有進球」的球員。隨著2026年世界盃賽制擴軍新增32強賽，現年39歲的梅西在今日淘汰賽首輪再度破門，完美補上了終極版圖的最後一塊拼圖，寫下驚人的連續8場世界盃賽事破門紀錄。國際足總（FIFA）世界盃官方帳號在賽後第一時間發文致敬：「不斷超越的是昨日的自己！世界盃歷史第一射手再次更新紀錄！」梅西今晚的封神表現，一口氣刷新了以下10項高懸紀錄：▪️六屆世界盃累積攻入20球，穩居世界盃歷史射手榜第一。▪️ 成為世界盃歷史上首位進球數達到20顆的球員。▪️世界盃出賽30場貢獻20進球、8助攻，直接製造28球，持續刷新世界盃歷史紀錄。▪️成為歷史上第四位連續5場在世界盃淘汰賽皆取得進球的球員。▪️ 歷史首位達成連續8場世界盃比賽皆有進球的球員。▪️ 職業生涯總進球數推升至918球，持續刷新南美球員進球紀錄。▪️職業生涯累計製造1333球，繼續刷新歷史製造進球紀錄。▪️ 國家隊出賽203場攻入124球，持續刷新南美球員國家隊進球紀錄。▪️維德角成為梅西在世界盃賽場上攻破的第14個國家隊大門，刷新世界盃紀錄。▪️ 在世界盃淘汰賽階段累積6進球、6助攻（直接製造12球），超越巴西球王貝利與法國巨星姆巴佩（兩人均為11次），成為自1966年以來世界盃淘汰賽直接製造進球最多的球員。39歲的梅西用行動證明，年齡無法限制球王的腳步。他正在這舞台上不斷超越昨天的自己，繼續帶領阿根廷朝著衛冕之路不懈前進。