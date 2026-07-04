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▲埃及隊長薩拉赫（Mohamed Salah）在PK大戰冷靜命中12碼，幫助埃及以4：2擊敗澳洲，隊史首度闖進世界盃16強。（圖／路透／達志影像）

▲近14場世界盃PK大戰中，先罰方輸掉12場，過去被視為優勢的先踢順序，如今反而成為球迷熱議的玄學話題。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽除了逆轉、絕殺與延長賽戲碼不斷上演，最殘酷的12碼PK大戰也再度成為焦點。不過，一項詭異數據正在世界盃舞台上持續發酵：近14場世界盃PK大戰中，先罰的一方竟然輸了12場；而本屆32強淘汰賽目前出現的3場PK大戰，先踢球隊更是全數落敗，德國、荷蘭與澳洲都成為「先罰魔咒」的最新苦主。2026年世界盃32強淘汰賽目前已出現多場高張力對決，其中3場比賽一路踢進12碼PK大戰，結果都出現相同劇本：先罰的一方最後全部輸球。德國對巴拉圭之戰，德國率先主罰，最終在PK大戰以3：4落敗；荷蘭對摩洛哥一役，荷蘭同樣先踢，結果以2：3敗下陣來；澳洲對埃及則是在正規賽與延長賽後踢成1：1，澳洲先罰卻兩度失手，最終以2：4不敵埃及，無緣16強。換句話說，本屆世界盃32強賽只要進入PK大戰，先罰球隊目前還沒有贏過。根據數據統計，世界盃近14場PK大戰中，先罰方竟然輸掉12場，只拿下2勝，這項數據也讓「先罰優勢」逐漸變成令人半信半疑的玄學。從2014年巴西世界盃開始，哥斯大黎加在8強賽先罰，最終3：4不敵荷蘭；荷蘭在4強賽先罰，2：4敗給阿根廷。到了2018年俄羅斯世界盃，西班牙、丹麥、哥倫比亞、俄羅斯都在先罰情況下輸球。2022年卡達世界盃也延續類似趨勢，日本先罰輸給克羅埃西亞，荷蘭先罰不敵阿根廷，法國在決賽先罰則以2：4敗給阿根廷。雖然摩洛哥曾在對西班牙時先罰勝出，克羅埃西亞也曾先罰淘汰巴西，但整體來看，近年世界盃PK大戰明顯更偏向後罰方勝出。若把範圍拉回世界盃歷史，這項趨勢同樣值得注意。在38場世界盃PK大戰中，先罰方共贏下17場，後罰方則贏下21場。過去足球界常有一種說法，認為PK大戰先罰的一方比較有利，因為只要第一點命中，就能把壓力丟給後罰球隊；但近年世界盃數據卻逐漸出現反向結果。尤其近14場先罰方只贏2場，更讓外界開始討論，PK大戰的心理結構是否正在改變。PK大戰的勝負不只取決於腳法，也與心理壓力高度相關。先罰方理論上可以率先建立領先，但一旦第一點或前幾輪失手，壓力會立刻反噬，後續球員可能更難維持穩定。相較之下，後罰方雖然每一輪都可能面臨「必須追平」的壓力，但也能先觀察對手主罰結果，再調整心理狀態。如果先罰方率先失手，後罰方反而能取得更明確的心理優勢。本屆澳洲對埃及就是最典型例子。澳洲第一點由蘇塔爾（Harry Souttar）踢飛，讓球隊一開始就陷入被動；隨後18歲後衛赫林頓（Lucas Herrington）又擊中橫樑，最終讓埃及抓住機會，以4：2笑納勝利。從德國、荷蘭到澳洲，本屆世界盃32強淘汰賽已連續3次出現先罰方落敗。雖然單純用「魔咒」解釋PK大戰並不科學，但當近14場世界盃PK戰先罰方輸掉12場，這項數據確實很難不讓球迷聯想到某種玄學。對接下來仍可能進入PK大戰的球隊來說，這項紀錄也將成為心理考驗。當裁判擲硬幣決定先後順序時，過去看似有利的「先踢」，如今反而可能成為球員心中的另一層壓力。