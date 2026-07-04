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▲蔡宜瑾轉播挪威與象牙海岸1日的賽事，表現備受稱讚。（圖／愛爾達體育家族臉書）

2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）如火如荼進行，台灣地區由愛爾達電視取得轉播權，因此愛爾達播報賽事的體育主播、球評，格外受到關注。日前就有網友稱讚愛爾達女球評口條清晰、分析也很理性，一聽就是知道是有做功課的人，好奇這位球評是誰？對此，當日負責播報的女球評蔡宜瑾現身留言，感謝觀眾的稱讚，她的學經歷、個人背景也因此引起關注。1日有網友Threads上發文稱讚，「愛爾達世界盃足球女球評是誰啊？講話好清楚，分析好理性，每個球員的名字、動態即時播報功課做好做滿好厲害，超級棒！請問以後可以多一點女球評嗎？」該篇貼文曝光後，吸引3千多人按讚留言討論。有觀眾給出答案，表示1日負責播報的女球評是前體育主播蔡宜瑾，大讚她講解轉播確實很有條理，「聽她播報真的舒服，無論是音頻、語調，也不會講一些莫名其妙以為好笑但都在調侃球隊或球員的話，補充歷史或資訊的份量及時間點也很好，沒有那種好像不能容許空拍硬要補話的感覺」、「女球評是蔡宜瑾主播，她的播報真的很讚，口齒清晰，講評跟分享球員背景都會挑恰到好處的時間，真覺得比起其他，她比較有認真看比賽」。許多觀眾都給蔡宜瑾高度好評，她因此害羞現身留言：「齁謝謝大家🫶🏼但是我們每一位主播跟講評都有自己的優勢和特點，我也有很多的不足還在努力跟前輩們學習中！請各位多多支持爾達的大家，畢竟每個人都是抱著滿滿的熱情、燃燒著肝在努力的」。根據蔡宜瑾的IG介紹，她在2018年至2023年間，於愛爾達擔任體育記者、主播，離職後自己經營YouTube頻道，專門研究足球，自稱「足球小蔡」，頻道目前有3870人訂閱。蔡宜瑾也表示，這次是特地回到愛爾達這個娘家支援世界盃轉播的，本來還擔心會因為性別被針對，想不到卻意外收穫很多鼓勵和肯定，讓她很感動。而現年32歲的蔡宜瑾畢業於國立台灣體育運動大學運傳系，後來又到國立台中教育大學就讀體育碩士，相當熱愛運動。去年她也自己下場比賽，參戰2025年雙北世壯運跆拳道項目女子休閒組62公斤級的賽事，可惜沒有晉級。