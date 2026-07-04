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▲埃及後衛阿卜德爾馬吉德（Hossam Abdelmaguid）踢進致勝12碼，讓埃及在PK大戰淘汰澳洲，寫下隊史新頁。（圖／路透／達志影像）

▲本屆世界盃亞洲區破紀錄出征的9支球隊全數打包回家，悲慘命運重演了12年前2014年巴西世界盃「亞洲軍團16強零席次」的歷史警訊。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃32強淘汰賽持續熱戰，承載著亞洲最後希望的澳洲隊，於台灣時間4日在德州達拉斯體育場（Dallas Stadium）迎戰非洲勁旅埃及。雙方鏖戰120分鐘以1比1僵持不下，最終在殘酷的PK大戰中，澳洲以2比4敗下陣來，黯然淘汰。隨著澳洲出局，本屆賽會亞洲足協（AFC）派出的9支球隊已全數折戟，無緣挺進16強。本場比賽開局僅13分鐘，埃及便把握住前場自由球機會。由卡林·哈費茲（Karim Hafez）精準傳中，中場球員埃馬姆·阿舒爾（Emam Ashour）頭槌破網，幫助埃及先馳得點。埃及在上半場展現了極高的終結效率，唯一一次射正就轉化為進球。落後的澳洲在下半場展開反撲，並在第54分鐘迎來幸運女神的眷顧。澳洲球員艾登·歐尼爾（Aiden O'Neill）開出自由球後，埃及後衛穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany）在試圖解圍時，不慎將球頂進自家大門，這記烏龍球讓澳洲成功將比分扳成1比1平手。雙方隨後均無建樹，比賽進入延長賽並最終推向PK大戰。在點球對決中，埃及展現了強大的心理素質，4名操刀球員（包含當家球星Mohamed Salah）全數穩穩罰進；反觀澳洲，哈里·蘇塔（Harry Souttar）與盧卡斯·赫靈頓（Lucas Herrington）的射門皆未能破網，最終埃及以4比2帶走勝利，創下隊史首度在世界盃淘汰賽贏球的歷史紀錄，並將在16強迎戰阿根廷與維德角之間的勝方。本屆世界盃首度擴軍至48隊，亞洲區獲得史無前例的9張門票。然而，小組賽階段結束後，包含韓國、沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、伊拉克、約旦與烏茲別克等7支球隊皆遭到淘汰。晉級32強淘汰賽的兩支獨苗中，日本以1比2惜敗給奪冠熱門巴西，澳洲則在今日倒在埃及腳下。翻開世界盃歷史，。當年代表亞洲出賽的4支球隊（日本、韓國、伊朗與澳洲）不僅全數無緣晉級16強，且4隊總計12場比賽一勝難求（僅拿下3和9敗），全數在小組墊底出局。如今2026年，雖然賽制新增了32強階段，亞洲球隊的席次也大幅增加，但最終仍無法改變無人挺進16強的殘酷現實。擴軍並未帶來突破，亞洲足球與歐美非列強的實力鴻溝，勢必將在賽後掀起更深刻的檢討聲浪。