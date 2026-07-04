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中國湖北武漢市1名80歲老人，因為年紀大、意識不清，竟撕碎自己存了多年的退休金鈔票，家屬崩潰之餘，只得向銀行求助，最終在出動10多名工作人員、歷經20多天後，終於將碎鈔拼黏完成，成功兌換26.6萬人民幣，折合新台幣約125萬。根據中媒《新華社》報導，事件發生在上個月3日，老人的外甥徐姓男子清理物品時，發現滿滿一缸的紙鈔碎片，驚覺老人在意識不清的情況下，竟把自己攢了多年的退休金全撕了。為了盡量挽回損失，徐男前往武漢農商銀行新洲支行求助，因為拼接工作量龐大，還緊急從轄區內調配工作人員支援。該分行管理部經理坦言，20多萬被撕成上萬張碎片，1張鈔票就碎裂成5、6片，破損十分嚴重，此事困難的點在於，要從1萬多張碎片裡，精準挑出1張人民幣所屬的部分進行拼接，可謂是大海撈針。一開始，銀行工作人員1天只能拼出9張鈔票，後來速度逐漸加快，經歷20多天奮鬥，終於成功拼黏並兌換26.6萬人民幣。有民眾建議，若再遇此類事件，可考慮秤重兌換或AI識別，對此銀行則解釋，人民幣兌換有其規定，即便是殘幣也一樣，秤重無法確認真偽和完整性，亦不符合法規要求，強調拼湊過程雖耗時費力，但仍須確保過程精確、合法。