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球隊 獲得資產 球員上賽季場均表現 洛杉磯湖人 傑登·哈迪、2031年次輪籤、2032年次輪籤 12.6分、1.7籃板、1.3助攻（三分命中率42%） 華盛頓巫師 德安德烈·艾頓 12.5分、8籃板、1阻攻（投籃命中率67.1%）

▲湖人送走艾頓後，湖人預計將在自由市場尋找凱斯勒的替補人選。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN報導，洛杉磯湖人已同意將中鋒德安德烈·艾頓（Deandre Ayton）交易至華盛頓巫師，換回後衛傑登·哈迪（Jaden Hardy）以及2031年與2032年的2枚次輪選秀籤。這筆交易不僅牽動兩隊的陣容佈局，更顯示出湖人在後詹姆斯時代的重建方向。這是湖人休賽季陣容大換血的最新舉動。在確定超級球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）離隊後，湖人日前已透過先簽後換的方式，送出2枚首輪籤與2個首輪互換權，從猶他爵士引進長人沃克·凱斯勒（Walker Kessler）。艾頓日前剛執行下賽季810萬美元的球員選項，將他送走能為球隊陣容帶來更多彈性。透過交易獲得的2枚次輪籤，有助於彌補湖人在凱斯勒交易案中流失的長遠選秀資本。23歲的哈迪不僅年輕，其現有合約還剩2年1200萬美元（包含2027-28賽季的球隊選項），為湖人後場帶來高性價比的火力支援。送走艾頓後，湖人預計將在自由市場尋找凱斯勒的替補人選，目前傳出球團已將目光鎖定在安德烈·德拉蒙德（Andre Drummond）、約納斯·瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）以及凱文·盧尼（Kevon Looney）等老將身上。對於過去3個賽季僅拿下50勝的巫師而言，這筆交易進一步強化了球隊的天賦與前場深度。巫師預計將使用即將在7月9日到期的1340萬美元交易特例來吸收艾頓的合約。艾頓身為2018年選秀狀元，加盟後將與陣中的特雷·楊（Trae Young）、安東尼·戴維斯（Anthony Davis），以及今年的狀元郎AJ·迪班薩（AJ Dybantsa）並肩作戰，組成極具天賦的豪華陣容。陣中去年的榜眼長人亞歷克斯·薩爾上個月剛接受右腳骨折修復手術，艾頓的到來將為巫師的禁區提供最即時的戰力支援，在薩爾（Alex Sarr）復原期間捍衛球隊防線。