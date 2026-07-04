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2026年世界盃淘汰賽爆出驚天冷門危機，衛冕軍阿根廷在邁阿密硬石體育場迎戰世界盃新軍維德角，竟在正規時間被對手以1：1逼入延長賽。所幸在延長賽開局第93分鐘，中後衛利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）挺身而出，以一記不可思議的近距離爆射破門，幫助阿根廷以2：1重新要回領先，成功拯救了處於淘汰邊緣的衛冕冠軍。本場比賽峰迴路轉，阿根廷當家球星萊奧內爾·梅西（Lionel Messi）率先破門，不僅連續8場世界盃賽事取得進球，更以生涯累積20顆世界盃進球刷新歷史紀錄。然而，維德角的德羅伊·杜阿爾特（Deroy Duarte）在下半場以零度角進球扳平比數，加上40歲老門將沃齊尼亞（Vozinha）屢次獻上神級撲救，硬生生將比賽拖入延長賽。進入延長賽第93分鐘，阿根廷獲得角球機會。梅西開出角球後，麥卡利斯特（Mac Allister）在前點頭槌擺渡，埋伏在後點的利桑德羅·馬丁尼茲迎球直接起腳爆射，皮球精準竄入球門近角上方。這記讓門將沃齊尼亞毫無反應時間的「超神進球」，在經過影像輔助裁判（VAR）確認無越位後正式成立，阿根廷也因此吃下了一顆定心丸。踢進這顆價值連城超前分的利桑德羅·馬丁尼茲，是目前效力於英超豪門曼聯（Manchester United）的主力中後衛。在1998年1月18日出生（現年28歲）的他，身高1.75公尺。馬丁尼茲綽號「屠夫」（The Butcher），雖然以中後衛來說身材並不高大，但他以極具侵略性、強悍且果斷的防守球風著稱。他在一對一拚搶與高空爭頂時毫不畏懼，英勇的表現甚至讓他被拿來與曼聯傳奇後衛內馬尼亞·維迪奇（Nemanja Vidic）相提並論。除了防守凶悍，馬丁尼茲還是一名典型的「出球型後衛」（Ball-playing centre-back）。身為左撇子的他，擁有出色的傳球範圍與控球冷靜度，曾是荷甲聯賽傳球次數最多的球員，這也讓他在阿根廷國家隊的後場組織中扮演關鍵角色。發跡於阿根廷紐維爾老男孩（Newell's Old Boys），隨後在國防與司法（Defensa y Justicia）嶄露頭角。2019年轉戰荷甲阿賈克斯（Ajax），奪得兩次聯賽冠軍並獲選年度最佳球員。2022年以近5000萬英鎊的轉會費加盟曼聯，迅速成為後防核心。馬丁尼茲自2019年迎來阿根廷成年國家隊首秀後，便成為「斯卡洛尼（Lionel Scaloni）時代」不可或缺的防守要員。他先後跟隨球隊奪下2021年美洲盃、2022年歐美超級盃（Finalissima）、2022年卡達世界盃以及2024年美洲盃冠軍。值得一提的是，他的國家隊生涯首顆進球出現在2024年美洲盃對陣厄瓜多的八強戰；而如今在2026年世界盃淘汰賽面對維德角的鐵壁防守時，這位被寄予厚望的「屠夫」再次展現強大心臟，用一記精彩的進球將阿根廷從被爆冷的懸崖邊緣拉了回來。